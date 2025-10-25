Từ Phan Thiết đến Paris, 10 phút với tiến sĩ toán học trẻ nhất Việt Nam tại Pháp 25/10/2025 18:27

(PLO)- Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán học tại Pháp năm 26 tuổi nhưng chàng thanh niên này không để ý đến danh hiệu, kỷ lục mà chỉ biết “cày như trâu”.

Chiều 25-10, trong cuộc trò chuyện thú vị qua điện thoại, tôi đã có cơ hội kết nối với một trong những tiến sĩ toán học trẻ tuổi nhất người Việt, Tiến sĩ Đặng Thanh Vương. Điều làm người đối diện ấn tượng không chỉ là thành tích học thuật đáng nể của Vương mà là thái độ khiêm tốn, tính cách dí dỏm của anh, một sự pha trộn hoàn hảo giữa trí tuệ và gần gũi.

Tiến sĩ Đặng Thanh Vương. Ảnh gia đình cung cấp

Mới vừa từ Tây Ban Nha trở về Phan Thiết, nơi anh được sinh ra và lớn lên, Vương chia sẻ về chuyến thăm gia đình, người thân, bạn bè. Anh không giấu được niềm vui khi thấy sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước, đặc biệt là sự phát triển của TP.HCM. Dù đã thành danh ở châu Âu xa xôi, Vương vẫn giữ được sự gần gũi, giản dị như những ngày còn là cậu học sinh Trường PTTH Chuyên Trần Hưng Đạo, Phan Thiết.

Khi tôi hỏi một cách cắc cớ về danh xưng “tiến sĩ toán học người Việt trẻ nhất tại Pháp”, Vương chỉ cười và đáp không để ý đến điều đó, chỉ biết mình tuổi con trâu (1997) và làm việc như một con trâu thôi.

Bằng cử nhân của Đặng Thanh Vương. Ảnh GĐCC

Câu trả lời khiêm tốn này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh không bận tâm đến những danh hiệu, mà chỉ tập trung vào công việc và học hỏi. Có lẽ, đó là cách Vương đã đi qua những ngày tháng đầy thử thách để đạt được thành công lớn.

Với luận án tiến sĩ mang tên "Các thuật toán song song theo thời gian cho các bài toán điều khiển tối ưu của phương trình sóng" mà anh bảo vệ thành công vào tháng 12-2023, Vương đã chứng tỏ mình là một tài năng toán học thực thụ. Sinh ra tại Phan Thiết, Vương đã gặt hái thành công từ những bước đi đầu tiên tại Trường Chuyên Trần Hưng Đạo, nơi anh đã giành giải Ba môn toán cấp tỉnh và khiêm tốn nhớ lại: "Mình chỉ giành được giải Ba, còn lại toàn là giải nhỏ nhỏ thôi." Nhưng chính từ đó, tình yêu với toán học trong anh đã được nuôi dưỡng và phát triển.

Đặng Thanh Vương tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp với thành tích rất giỏi.

Vương cũng chia sẻ những kỷ niệm khi theo học tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, nơi anh nhận bằng cử nhân xuất sắc trong chương trình tài năng toán học. Sau đó, anh tiếp tục học thạc sĩ tại Đại học Orléans, Pháp, trước khi nhận học bổng tiến sĩ tại Đại học Sorbonne Paris Nord. Không chỉ giỏi về toán học, Vương còn có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, một lợi thế không nhỏ trong công việc và nghiên cứu quốc tế.

Dù đã đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ, Vương vẫn không quên nhắc nhở các bạn trẻ rằng việc học là một quá trình không ngừng nghỉ. Anh khuyên: "Cần tìm hiểu kỹ về ngành học, về nhu cầu thị trường lao động, vì chỉ cần năm năm thôi, xu hướng thị trường đã thay đổi rồi. Đừng theo phong trào, hãy trang bị kỹ năng phù hợp với nhu cầu thực tế".

Bằng tiến sĩ toán học của Đặng Thanh Vương.

Với những lời chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết, Tiến sĩ Đặng Thanh Vương đã chứng minh rằng sự thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn từ đức tính khiêm tốn và sự chăm chỉ không ngừng nghỉ. Anh là một hình mẫu của thế hệ trẻ Việt Nam, những người không chỉ cống hiến cho khoa học mà còn sống giản dị và đầy trách nhiệm với xã hội.