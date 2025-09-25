Tự té ngã trên Quốc lộ 1, cô gái 25 tuổi va chạm xe container tử vong 25/09/2025 15:33

(PLO)- Cô gái 25 tuổi tử vong tại chỗ sau khi điều khiển xe máy va chạm với container trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Yên, Tây Ninh.

Vào lúc 9 giờ 25 phút sáng 25-9, trên Quốc lộ 1A, đoạn Km 1926+200m thuộc ấp 4, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cô gái 25 tuổi tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là chị PTTT (25 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM). Thời điểm xảy ra tai nạn, chị T điều khiển xe mô tô 59N3-631... chạy theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gái 25 tuổi tử vong. Ảnh: VH

Khi lưu thông đến vị trí trên, xe bất ngờ tự té ngã sang phải và va chạm với ô tô đầu kéo 50H-768.01 kéo theo sơ mi rơ moóc 50RM-062.44 do anh Lê Minh Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Tân Trụ, Tây Ninh) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến chị T tử vong tại chỗ, xe mô tô hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Yên nhanh chóng có mặt phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ tai nạn.

Qua khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân do chị T tự té ngã dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Cơ quan chức năng cũng đã xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Lê Minh Hiếu, kết quả âm tính.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.