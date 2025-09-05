Từ vụ cái bồn kỳ lạ, lộ ra nhiều công trình xây trên đất lúa 05/09/2025 15:04

(PLO)- Khi phường có phản hồi "cái bồn kỳ lạ" là không sai thì người dân tiếp tục tố cáo, làm lộ ra việc có nhiều công trình khác nằm trên đất lúa.

Ngày 5-9, ông T.T.T (người dân địa phương) cho biết vừa nhận được văn bản phúc đáp của phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, liên quan vụ cái bồn kỳ lạ nhưng không sai phạm. Văn bản số 556/UBND-TNMT, do ông Lê Quốc Vương, Phó chủ tịch phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau ký ngày 4-9.

Tuyến đường giống đường bê tông này và nhiều nhà cửa trong khu vực được phường xác định nằm trong khu vực đất lúa bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo văn bản này, phường Lý Văn Lâm xác định: Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, phường đã cho kiểm tra và phát hiện khu vực người dân phản ảnh thuộc diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt.

"Qua kiểm tra của Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, 4 trường hợp xây dựng nhà theo phản ảnh của người dân diễn ra khi xã Lý Văn Lâm chưa sáp nhập. Ngoài 4 trường hợp trên, tuyến đường này còn nhiều công trình xây dựng khác, UBND phường Lý Văn Lâm sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu phát hiện trường hợp hộ dân sử dụng đất không đúng mục đích sẽ xử lý theo quy định" - văn bản nêu rõ.

Trước đó, vào ngày 1-8-2025, UBND phường Lý Văn Lâm tiếp nhận đơn phản ảnh của người dân phản ánh từ tháng 5-2025, trên đường thôn thuộc ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm cũ xuất hiện một cái bồn kỳ lạ, gây cản trở việc đi lại của hàng chục người dân địa phương.

Cái bồn kì lạ gây ảnh hưởng việc di chuyển của người dân

UBND phường Lý Văn Lâm trả lời cái bồn kỳ lạ không sai bởi không phải được xây dựng trên mặt đường đi. Người dân đã xây cái bồn trên phần đất thuộc giấy chứng nhận của mình. Cái người dân nhìn giống đường lộ thực chất không phải là đường mà chỉ là sân bê tông của các hộ dân nối tiếp nhau.

Sau khi nhận câu trả lời này, người dân tiếp tục phản ánh ngoài cái bồn trên còn có 4 căn nhà gần đó đều được xây dựng trên đất trồng lúa. Qua kiểm tra thực tế, UBND phường Lý Văn Lâm cũng xác định có hiện tượng trên và sẽ xử lý theo quy định.