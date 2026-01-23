Từ vụ chủ xe Mercedes tố bị bẻ gương, đập kính: Xử lý sao khi bị xe chắn trước nhà? 23/01/2026 15:51

(PLO)- Luật sư khuyến cáo mọi người tuyệt đối không có hành vi làm hư hỏng, hủy hoại chiếc xe của người khác mà nên báo công an để đề nghị xử lý...

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai người phụ nữ ở Hà Nội đã có hành vi bẻ gương chiếu hậu và dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính một chiếc xe Mercedes đang đậu trước cửa trung tâm dạy học.

Công an hiện đang xác minh theo đơn tố cáo của chủ chiếc xe về việc tài sản bị phá hoại.

Nêu quan điểm về vụ việc, luật sư Lê Thành Công (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không được dừng xe, đỗ xe tại một số vị trí như bên trái đường một chiều; trên cầu; trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra, vào…

Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy; trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình.

Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo Nghị định 168/2024, đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô thì hành vi dừng xe, đỗ xe tại vị trí: nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 mét tính từ mép đường giao nhau; đỗ, để xe ở vỉa hè trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”… bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông thì bị phạt từ 4-6 triệu đồng.

Tuy nhiên, luật sư Công nhấn mạnh pháp luật hiện hành không có quy định cấm dừng, đỗ xe trước cửa nhà người dân. Do đó, nếu một chiếc xe được tài xế đậu trên đường, trước cửa nhà người khác nhưng không vi phạm vào các vị trí bị cấm thì cũng không bị xem là vi phạm pháp luật.

Chiếc xe Mercedes bị cào xước. Ảnh: MXH

Việc một người bức xúc khi thấy người khác đậu xe trước cửa nhà mình hoặc gây cản trở việc ra vào nhà… rồi có hành động tạt sơn, bẻ kính, đập xe gây hư hại là hoàn toàn không nên. Bởi lẽ, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với hành vi gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác, Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng. Ngoài ra, người thực hiện hành vi còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm nêu trên, trừ trường hợp tài sản không thể khôi phục được tình trạng ban đầu.

Điều 178 Bộ luật Hình sự quy định về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo đó, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đó là tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội… thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt từ 6 tháng đến 20 năm tù (tùy giá trị tài sản bị thiệt hại).

Cụ thể, hành vi gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì người vi phạm có thể đối diện mức án đến 7 năm tù theo Điều 178 BLHS.

Do đó, LS Công khuyến cáo mọi người tuyệt đối không có hành vi gây hại đến tài sản của người khác. Đặc biệt, khi người khác đậu xe trước cửa nhà gây cản trở việc đi lại, dù có bức xúc cũng bình tĩnh xử lý, không nên “động thủ” gây hư hại xe vì nguy cơ vướng lao lý.

Nếu trên xe có số điện thoại thì chủ nhà nên liên hệ để nhắc nhở họ dịch chuyển. Nếu không liên lạc được hoặc tài xế/chủ xe cố tình không hợp tác, chủ nhà nên báo cho công an phường/xã hoặc cảnh sát trật tự để cơ quan chức năng đến xử lý.