Tùng Dương là phiên bản đẹp của 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' 25/08/2025 14:05

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định: Ca sĩ Tùng Dương hiện đang là một phiên bản đẹp và hoàn hảo nhất cho bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình .

Hòa chung không khí hào hùng của cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 25-8 tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương chính thức ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai đánh dấu sự hợp tác giữa anh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau MV Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai.

Nếu MV đầu tiên ra mắt giữa tháng 8 vừa qua nhanh chóng đạt 2 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 5 ngày và hàng triệu lượt nghe trên các nền tảng, thì Viết tiếp câu chuyện hòa bình lại được xem là một dự án đặc biệt, “kỳ lạ” trong sự nghiệp âm nhạc của Tùng Dương.

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VIẾT THỊNH

Bởi trước đó, dù từng cover nhiều ca khúc nhạc trẻ gây chú ý, nam ca sĩ chưa từng đầu tư một MV hoàn chỉnh cho bản cover nào có kịch bản, nhân vật và ngoại cảnh quy mô như lần này.

Ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác cách đây hai năm, lấy cảm hứng từ ca sĩ Duyên Quỳnh – người đầu tiên thể hiện và kiên trì mang bài hát đi nhiều sân khấu lớn nhỏ. Dù tạo được sự lan tỏa, nhưng chưa đủ để trở thành hiện tượng.

Sau đó, một bản remix tự phát trên mạng xã hội cùng thời điểm kỷ niệm những ngày lễ lớn đã giúp ca khúc viral, đạt hàng tỉ lượt xem và được vang lên ở nhiều chương trình trọng điểm, trong đó có màn trình diễn của Đông Hùng – Võ Hạ Trâm dịp 30-4.

Tiếp đến phải kể đến khi Tùng Dương lần đầu thể hiện ca khúc tại Concert quốc gia Tổ quốc trong tim trước 50.000 khán giả ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Bản phối Epic Rock sôi động cùng giọng hát sử thi hào hùng của anh đã tạo nên một “cơn địa chấn”, chạm đến trái tim hàng chục nghìn người.

Có mặt tại buổi ra mắt MV, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trân trọng các nghệ sĩ đã thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tuy nhiên, khi ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương, anh khẳng định: "Tùng Dương hiện tại đang là một phiên bản đẹp và hoàn hảo nhất cho bài hát".

Chia sẻ về quyết định thực hiện MV, Tùng Dương nói: “Tôi làm MV này xuất phát từ tình yêu tha thiết với quê hương đất nước. Một ca khúc đặc biệt như Viết tiếp câu chuyện hòa bình cần có một MV chỉn chu để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình, lay động và chạm tới các bạn trẻ”.

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, trực tiếp cảm nhận khốc liệt chiến tranh và thiêng liêng thời khắc hòa bình trở lại. Anh khẳng định nếu sinh ra ở thời chiến, chắc chắn bản thân cũng sẽ mang trong mình tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” như bao người dân Việt Nam.

Đảm nhận vai trò phối khí trong MV, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng tâm sự: Là một người sản xuất âm nhạc, khi nghe người khác hát anh sẽ không nhìn vào việc ca sĩ hát hay hay không mà sẽ nhìn vào việc sự phù hợp của bài hát ấy với giọng hát của ai, hình ảnh của ai.

Khi nghe Viết tiếp câu chuyện hoà bình, người đầu tiên anh nghĩ đến là Tùng Dương vì ca khúc với anh như hai mảnh ghép.

“Bản phối này dành cho Tùng Dương và chỉ có Tùng Dương hát mới lên được tinh thần như thế, giọng có nội lực sẵn nên phần âm nhạc phải căng tràn, đủ tầm để phù hợp, cân xứng với nhau" - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nói.

Đảm nhận phần hình ảnh là đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng, từng làm MV Việt Nam muôn màu. Lần này, anh chọn phong cách điện ảnh, tái hiện chiến tranh với đại cảnh hoành tráng, khói lửa, song vẫn dung dị, nhân văn.

MV có sự góp mặt của diễn viên Lan Thy – “nàng thơ” Bích Diễm trong phim Em và Trịnh, vào vai biểu tượng cho sự chuyển giao giữa các thế hệ, tiếp nối tinh thần bất khuất của cha ông.

MV mở đầu bằng tiếng nhạc hiệu quen thuộc “Đây là Tiếng nói Việt Nam…” và được đan xen giữa thước phim điện ảnh với hình ảnh tư liệu chiến tranh.

Câu chuyện về người cựu chiến binh không quên ký ức mất mát nhưng vẫn truyền lại cho thế hệ sau khát vọng xây dựng đất nước, chính là thông điệp xuyên suốt.

MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Tùng Dương chính thức phát hành lúc 19g30 ngày 25-8 trên kênh YouTube của anh.