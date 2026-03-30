Tưởng 'người rừng' sống giữa rừng sâu, hóa ra là nghi phạm trốn truy nã 30/03/2026 14:00

(PLO)- Nghi phạm sau khi gây án trốn vào rừng sâu sống biệt lập như người rừng, không lửa, ăn cây rừng, uống nước suối để trốn truy nã.

Ngày 30-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau thời gian truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt giữ A Triêk (31 tuổi, trú xã Đăk Pxi) khi đang lẩn trốn trong rừng sâu.

Theo thông tin ban đầu, A Triêk trộm cắp tài sản rồi bỏ trốn từ ngày 27-4-2025. Đến ngày 30-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.

A Triêk tại cơ quan công an.

Để tránh sự truy bắt, A Triêk vào rừng sâu sinh sống biệt lập, duy trì lối sống gần như “người rừng”. A Triêk không sử dụng lửa, ăn cây rừng, uống nước suối và thường xuyên di chuyển qua các khe núi, suối sâu nhằm tránh bị phát hiện.

Quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn do nghi phạm hạn chế tối đa việc để lại dấu vết. Tuy nhiên, qua bám địa bàn và nguồn tin từ người dân, Công an xã Đăk Mar đã xác định được khu vực nghi vấn.

Sáng 25-3, lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bất ngờ tiếp cận và khống chế thành công A Triêk, đảm bảo an toàn.

Vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.