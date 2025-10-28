Ứng dụng AI vào toán học, học sinh bất ngờ 28/10/2025 14:41

(PLO)- Trong tiết Toán, nhờ ứng dụng AI, học sinh lớp 8A7 Trường THPT Lương Thế Vinh đã có những trải nghiệm bất ngờ, thích thú với bài học.

Sáng 28-10, tổ Toán Trường THPT Lương Thế Vinh, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức tiết thao giảng: “Hình bình hành - học sinh tự khám phá kiến thức bằng AI”.

Tiết thao giảng "Hình bình hành - học sinh tự khám phá kiến thức bằng AI" được tổ chức tại hội trường, với sự tham gia của rất nhiều giáo viên. Ảnh: NQ

Dùng điện thoại tương tác ngay tại lớp

Tiết học được tổ chức tại hội trường. Học sinh được phân thành từng nhóm. Các em được phép sử dụng điện thoại để truy cập các ứng dụng AI. Đặc biệt giờ học có sự tham gia của nhiều thầy cô đến từ các trường.

Học sinh ngồi thành từng nhóm để thuận tiện tham gia các hoạt động. Ảnh: NQ

Khởi động tiết học, thầy giáo Lư Tư Hùng chiếu một video mô phỏng tình huống hai nhân vật nhỏ bị lạc vào “vùng đất khủng long”. Trong quá trình đó, muốn giải cứu, học sinh phải giải mã ba chữ cái “HBH” – viết tắt của “Hình bình hành” thông qua các câu hỏi xen kẽ. Giáo viên từng bước dẫn dắt vào nội dung bài học.

Sau phần khởi động, học sinh tự tìm hiểu kiến thức thông qua Notebook LM. Khác với việc sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT với thông tin đại trà, Notebook LM do giáo viên chọn lọc nội dung trước, đảm bảo kiến thức chính xác, phù hợp với lớp học và mục tiêu bài học.

Học sinh sử dụng điện thoại tham gia các trò chơi tương tác. Ảnh: NQ

Sau khi nắm kỹ lý thuyết, học trò tham gia trò chơi trả lời câu hỏi trên google from liên quan đến kiến thức đã học bằng việc quét mã QR. Các em sử dụng điện thoại hoặc máy tính để truy cập.

Ở phần cuối này, thầy giáo đã ứng dụng công cụ AI Automation:N8N. Ứng dụng này giúp liên kết nhiều công cụ AI với nhau, tự động lấy điểm của học sinh, phân tích, viết nhận xét, gửi email cho phụ huynh và báo lại kết quả cho giáo viên.

Việc ứng dụng AI vào toán học đã khiến giờ học trở nên thú vị hơn nhiều. Ảnh minh hoạ: NQ

Hào hứng tham gia tiết học, Nguyễn Phúc Thịnh nói “Tiết học rất vui và khác hẳn những giờ học thông thường. Chúng em được dùng điện thoại để tham gia các hoạt động tương tác ngay trên lớp”.

Trong số các ứng dụng AI được sử dụng, em ấn tượng nhất với ứng dụng Notebook LM. Khác với ChatGPT, Notebook LM cho thông tin chính xác.

Thịnh cũng cho biết ở phần cuối tiết học, hệ thống AI tự động gửi điểm và nhận xét cho học sinh khiến em thấy hơi bất ngờ và khá thú vị.

Thịnh cũng thường sử dụng các công cụ AI nhưng chủ yếu để tìm hiểu kiến thức, chứ không hỏi đáp án.

Hào hứng khi tham gia các hoạt động trong tiết học. Ảnh: NQ

Ứng dụng AI, tiết học trở nên sinh động

Thầy Hùng cho hay, đã sử dụng một số ứng dụng AI để khiến tiết học trở nên sinh động hơn và giúp các em chủ động nắm bắt bài học. Cụ thể như tạo video bằng VEO3, Notebook LM và AI Automation:N8N.

“Ứng dụng AI Automation:N8N khiến tôi mất ba tháng học hỏi, tìm tòi. Thay vì sử dụng AI riêng lẻ, thực hiện công việc rời rạc, ứng dụng N8N là nền tảng liên kết các công cụ AI. Phần mềm tự động lấy điểm của học sinh, phân tích, viết nhận xét, gửi email cho phụ huynh và báo lại kết quả cho giáo viên.

Thầy Hùng lý giải: “Nó giống như tôi xây dựng một doanh nghiệp. Mỗi ứng dụng AI là một ‘nhân viên’ phục vụ một nhiệm vụ riêng. Khi công việc đầu tiên được kích hoạt, cả hệ thống sẽ tự động vận hành đến khi hoàn thành".

Để có thể thực hiện được ứng dụng trên, thầy Hùng đã tham gia một khóa học 10 buổi và dành ba tháng tự nghiên cứu. Sau khi thành thạo, việc thiết lập quy trình chỉ mất 10–15 phút.

“Trước đó, tôi cảm thấy mình bị lệ thuộc vào AI. Với ứng dụng trên, tôi thấy mình đang dần làm chủ công nghệ" - thầy Hùng nói thêm.