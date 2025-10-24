TP.HCM: Học sinh hào hứng trải nghiệm triển lãm ảo trong tiết học mở 24/10/2025 14:16

(PLO)- Trong tiết học mở sáng nay, học sinh và phụ huynh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có những trải nghiệm mới lạ khi được tham quan triển lãm ảo bằng công nghệ Artsteps.

Sáng 24-10, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM tổ chức tiết học mở với chủ đề “Dạy Lịch sử và Địa lý theo hướng chuyển đổi số thông qua Artsteps”.

Giờ học sáng nay của học sinh lớp 4/2 có sự tham gia của phụ huynh. Ảnh: NQ

Tiết học của lớp 4/2 được tổ chức tại phòng hội đồng, học sinh ngồi theo nhóm, sử dụng tablet để thực hành.

Thầy Võ Trần Lâm, giáo viên chủ nhiệm, xuất hiện trong trang phục của đồng bào dân tộc, tạo không khí sinh động và gần gũi. Đặc biệt, tiết học có sự tham gia của phụ huynh.

Các em dùng tablet để truy cập vào các ứng dụng công nghệ trong giờ học. Ảnh: NQ

Ở phần khởi động, học sinh tham gia trò chơi “Cuộc đua tìm từ” bằng cách quét mã QR để trả lời câu hỏi ôn tập về các lễ hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Sau khi hệ thống kiến thức, thầy Lâm giới thiệu tiết 2 của bài Trung du và miền núi phía Bắc. Học sinh bước vào tìm hiểu văn hóa vùng cao thông qua triển lãm ảo trên trang web Artsteps, với hai không gian thanh âm vùng cao (các làn điệu dân ca, dân vũ) và chợ phiên vùng cao.

Học sinh được sắp xếp ngồi thành từng nhóm để thuận tiện cho việc tham gia các hoạt động. Ảnh: NQ

Em Lê Thị Ngọc Mai nói: “Em rất bất ngờ khi được tham quan triển lãm ảo. Nó vừa sinh động, vừa giúp em hiểu hơn về nét văn hóa của các dân tộc".

Sau khi tham quan, học sinh hoàn thành “cẩm nang du lịch” của riêng mình.

Thầy Võ Trần Lâm hướng dẫn học sinh cách sử dụng các ứng dụng. Ảnh: NQ

Tham dự tiết học mở, chị Lê Thị Kiều, phụ huynh nhận xét, giờ học, các em rất tập trung, hợp tác tích cực. Các em đều hứng thú với tiết học.

“Tôi ấn tượng khi thấy tinh thần đổi mới giáo dục được thể hiện trọn vẹn trong tiết học mở hôm nay. Các em không chỉ được phát triển năng lực mà còn được trải nghiệm hình thức “học mà chơi, chơi mà học” vô cùng thú vị" - chị Kiều nói.

Bên cạnh đó, thầy giáo đã linh hoạt ứng dụng chuyển đổi số giúp các em tương tác với thiết bị học tập để đạt mục tiêu bài học.

Thầy Lâm hướng dẫn học sinh tham quan triễn lãm ảo bằng trang web Artsteps trên tablet

Thầy Lâm đã dành ba ngày cho việc lên ý tưởng, thiết kế hoạt động và trang trí không gian lớp học. “Tôi sử dụng nền tảng Artsteps – vốn dành cho trưng bày tranh – để tạo triển lãm ảo. Cách này giúp học sinh tham quan như thật, đồng thời giúp phụ huynh làm quen với công nghệ số trong học tập của con. Ngoài ra, trong tiết học, tôi còn kết hợp các công cụ quen thuộc như Canva, Wordwall và một số ứng dụng AI để tạo hình ảnh minh họa phù hợp, giúp bài học sinh động, gần gũi và trực quan hơn" - thầy Lâm nói.

Phụ huynh và học sinh đều hào hứng với những trải nghiệm về công nghệ trong tiết học sáng 24-10. Ảnh: NQ

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Dũng cho biết, tiết học mở là hoạt động thường xuyên của trường nhằm công khai, kết nối giữa nhà trường – phụ huynh – học sinh.

“Chúng tôi định hướng ứng dụng công nghệ thông tin và giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Điều này đã được nhà trường triển khai trong 2 năm qua và tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Việc học qua công nghệ giúp học sinh hứng thú hơn, phát huy tính chủ động và sáng tạo” - Hiệu trưởng Nguyễn Văn Dũng, thông tin.