Uống cà phê kiểu này, bạn đang nạp chất độc chứ không phải năng lượng 22/01/2026 09:31

(PLO)- Với vô vàn lựa chọn về hương vị và chất tạo ngọt hiện nay, việc lạm dụng các loại cà phê không lành mạnh rất dễ xảy ra.

Nếu không thích cà phê đen, bạn có thể tìm những cách khác để ly cà phê bổ dưỡng hơn mà không làm giảm hương vị.

Lạm dụng kem pha cà phê không tốt cho sức khỏe. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.



Dưới đây là những kiểu uống cà phê không tốt cho sức khỏe bạn nên biết.

Lạm dụng kem pha cà phê không tốt cho sức khỏe

Mặc dù kem giúp tăng hương vị và làm dịu vị đắng, nhưng không phải loại kem nào cũng có lợi. Tùy thuộc vào loại và lượng kem sử dụng, bạn có thể đang làm cho ly cà phê của mình kém lành mạnh hơn.

Ví dụ, chỉ hai muỗng canh kem sữa vị vani có thể làm tăng thêm 60 calorie, 2 gam chất béo và 10 gam đường. Lựa chọn tốt hơn là thêm một hoặc hai thìa sữa đậu nành hoặc sữa yến mạch không đường. Cách này vẫn tạo được độ béo ngậy mà không chứa quá nhiều chất béo và đường.

Lạm dụng đường và chất tạo ngọt nhân tạo

Việc thêm nguyên liệu giúp tăng hương vị nhưng cũng dễ làm dư thừa lượng đường và calorie không mong muốn. Ví dụ, hai muỗng canh si-rô vani có thể cung cấp 80 calorie và 20 gam đường bổ sung. Thay vào đó, bạn hãy giảm một nửa lượng chất tạo ngọt thông thường và thêm một ít bột quế để tăng hương vị.

Lựa chọn cà phê chất lượng thấp hoặc không hữu cơ

Nhiều loại hạt cà phê chất lượng thấp được xử lý bằng thuốc trừ sâu và hóa chất tổng hợp có thể tồn tại trong tách cà phê của bạn. Việc tiêu thụ những chất này lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.

Bạn hãy cân nhắc lựa chọn cà phê chất lượng cao, được trồng hữu cơ có nhãn "USDA Organic" và được thu mua công bằng.

Uống quá nhiều caffeine vào thời điểm không thích hợp

Caffeine giúp tăng cường sự tỉnh táo nhưng nếu uống cả ngày, bạn sẽ đối mặt với ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và giấc ngủ. Tùy vào mức độ nhạy cảm, uống nhiều cà phê có thể gây bồn chồn, lo lắng hoặc căng thẳng.

Uống cà phê khi bụng đói trước bữa sáng cũng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa hoặc trào ngược axit. Caffeine có thể tồn tại trong cơ thể từ 6 đến 14 giờ. Nếu bạn khó ngủ vào ban đêm, tách cà phê buổi chiều có thể là nguyên nhân. Hãy cân nhắc uống cà phê cùng bữa ăn và tránh uống vào cuối ngày.

Bỏ qua các chất tăng hương vị tự nhiên

Nếu chỉ dựa vào chất tạo ngọt nhân tạo, bạn đang bỏ lỡ các lựa chọn tự nhiên tốt cho sức khỏe. Những nguyên liệu như quế, nhục đậu khấu, bột ca cao hoặc chiết xuất vani có thể làm tăng độ đậm đà mà không cần thêm đường. Những thành phần này còn cung cấp chất chống oxy hóa và hỗ trợ chống viêm hiệu quả.

Bỏ qua các thành phần bổ sung lành mạnh

Cà phê buổi sáng là cơ hội để bạn bổ sung những nguyên liệu tốt vào chế độ ăn. Bạn có thể kết hợp cà phê với các loại bột nấm chức năng hoặc ca cao. Một số người còn thêm peptide collagen vào cà phê để hỗ trợ sức khỏe làn da và phục hồi cơ thể sau khi tập luyện.

Phụ thuộc vào cà phê mua tại cửa hàng

Các loại đồ uống pha chế sẵn thường chứa nhiều calorie, chất béo không lành mạnh và đường từ si-rô. Đôi khi, một ly cà phê cỡ lớn có thể cung cấp năng lượng nhiều hơn cả một bữa ăn. Việc tự pha cà phê tại nhà giúp bạn kiểm soát hoàn toàn các thành phần nạp vào cơ thể.

Quên uống đủ nước

Mặc dù cà phê chủ yếu là nước, nhưng caffeine lại là một chất lợi tiểu, thúc đẩy quá trình đào thải nước qua việc đi tiểu thường xuyên hơn. Bạn không nên dựa vào cà phê như nguồn cung cấp nước chính. Nước lọc vẫn là yếu tố thiết yếu nhất để hỗ trợ các chức năng cơ bản của cơ thể.

Sử dụng bình pha hoặc viên nén bằng nhựa

Pha cà phê bằng máy nhựa hoặc dùng viên nén dùng một lần tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe. Khi tiếp xúc với nước nóng, một số loại nhựa có thể giải phóng hóa chất như bisphenol A (BPA) hoặc phthalates. Các hợp chất này có liên quan đến rối loạn nội tiết tố.

Bạn nên chuyển sang sử dụng máy pha làm từ thép không gỉ, thủy tinh hoặc gốm sứ để an toàn hơn.