Va chạm xe buýt, nữ sinh viên tử vong trên đường đến trường 10/10/2025 15:27

(PLO)- Va chạm giữa xe buýt và xe máy trên đường Lê Quang Đạo, xã Bà Điểm, TP.HCM khiến nữ sinh năm nhất tử vong, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Đến 14 giờ 30 ngày 10-10, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy xảy ra trên đường Lê Quang Đạo khiến nữ sinh năm nhất tử vong.

Theo thông tin ban đầu, hơn 12 giờ trưa, xe buýt biển số 50H-403... lưu thông trên đường Lê Quang Đạo hướng từ Tây Ninh vào TP.HCM.

Khi đến đoạn gần giao lộ đường Nguyễn Thị Trên (xã Bà Điểm, TP.HCM) thì va chạm với xe máy biển số 59Y1-97672 do một cô gái trẻ cầm lái.

Va chạm khiến nữ sinh năm nhất tử vong trên đường đến trường học. Ảnh: HT

Cú va chạm khiến cô gái đi xe máy ngã xuống đường, tử vong. Giao thông trên tuyến Lê Quang Đạo – cửa ngõ tây bắc TP.HCM, bị ùn ứ kéo dài trong nhiều giờ.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Bà Điểm và CSGT nhanh chóng có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tiết, phân luồng giao thông qua khu vực.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: HT

Danh tính nạn nhân được xác định là HTHT (18 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo người nhà, T là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Trưa cùng ngày, T chạy xe máy từ nhà đến trường thì không may gặp nạn.

Lực lượng chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.