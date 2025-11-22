Vẫn tạm dừng các phương tiện đi ra phía Bắc do ùn tắc ở Đèo Cả 22/11/2025 09:29

(PLO)- CSGT vẫn đang tiếp tục tạm dừng các phương tiện ra phía Bắc để giảm tải cho điểm ùn tắc ở Đèo Cả.

Ngày 22-11, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa có thông báo việc điều tiết giao thông để giảm áp lực cho điểm ùn tắc do mưa lũ ở nút Vạn Ninh.

Quốc lộ 1 đoạn qua Vạn Ninh vẫn kẹt xe kéo dài.

Phòng CSGT cho biết hiện nay các phương tiện trên quốc lộ 1 bị ùn tắc dài do phía Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đang bị ngập nặng các phương tiện không thể di chuyển được. Đồng thời, quốc lộ 27 của Ninh Thuận cũ cũng quá tải.

Đặc biệt, đoạn phía Bắc Đèo Cả hiện đang ngập nặng, các phương tiện không thể di chuyển được.

Do đó, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Khánh Hoà và Phòng CSGT Lâm Đồng thực hiện các phương án điều tiết sau:

1. Điều tiết các phương tiện ra quốc lộ tại km234 cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (hướng Nam - Bắc).

2. Điều tiết các phương tiện ra nút giao km92 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (hướng Nam - Bắc).

3. Điều tiết các phương tiện ra km15 cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (hướng Nam - Bắc).

4. Điều tiết các phương tiện ra nút giao km332 cao tốc Vân Phong- Nha Trang (hướng Nam - Bắc).

Phòng CSGT Khánh Hoà thông báo và đề nghị các tài xế có phương án lựa chọn lộ trình thích hợp.

Trao đổi với PLO, Chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa cho biết hiện khu vực quốc lộ 1 qua Vạn Ninh vẫn còn kẹt xe kéo dài hàng chục km do phía Bắc Đèo Cả ngập nặng.