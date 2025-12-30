Vì sao 13km tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn chưa được thông xe? 30/12/2025 08:52

(PLO)- Đoạn đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang dù chưa được bàn giao, chưa khai thác nhưng đã xuất hiện hư hỏng, phải bóc lên để vá.

Ngày 30-12, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, 13 km còn lại của dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn chưa được thông xe, đến nay đã quá thời hạn đưa vào khai thác so với mốc thời gian mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Cao tốc hư hỏng do mưa lũ

Có nhiều nguyên nhân khiến 13 km ở đầu tuyến dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang chưa được thông xe. Điều này đã được Cục CSGT, Bộ Công an kết luận sau khi đơn vị này phối hợp Cục đường bộ Việt Nam cho rà soát các tồn tại, bất hợp lý trên tuyến cao tốc này.

Đoạn 13 km đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang có nhiều vị trí phải bóc lên, vá lại. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ghi nhận của PV, tại đoạn tuyến từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao khu vực Vạn Giã (đoạn thuộc 13 km chưa thông tuyến), mặt đường cao tốc xuất hiện nhiều điểm đã được vá sửa. Trong đó nhiều nhất ở các đoạn Km289 và Km292.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy các vết vá này còn rất mới và diện tích đào lên để sửa chữa khá lớn, kéo dài hàng chục mét. Tại các điểm đào lên vá lại, độ chênh giữa các mặt đường cũ và mới không đều nhau.

Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng) thừa nhận, có việc bóc lên để sửa chữa mặt cao tốc ở các vị trí bị hư hỏng trong đoạn tuyến ở 13 km chưa thông xe.

Nguyên nhân hư hỏng được đưa ra là do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua trên địa bàn.

“Ban đầu, hư hỏng chỉ ở quy mô nhỏ, tuy nhiên đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khi cho khắc phục, nhằm bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong”- đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang giải thích.

Điểm nối mặt đường giữa cũ và mới được sửa chữa không đều nhau. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong khi đó, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cũng cho biết đoạn tuyến 13 km hiện đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi công ngoài hiện trường.

Dù toàn bộ dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang đã hoàn thành, thông xe từ tháng 9-2025. Tuy nhiên đoạn tuyến 13 km gần đèo Cổ Mã vẫn chưa được thông xe.

Theo ông Dũng, hiện Ban Quản lý dự án 7 đang cùng các đơn vị liên quan đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để bàn giao công trình theo quy định.

Nhiều tồn tại trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Mới đây, Cục CSGT, Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Đường bộ tiến hành rà soát tuyến đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang và phát hiện nhiều bất cập, tồn tại.

Cụ thể, hiện tuyến mới có một trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành. Trên tuyến chỉ bố trí một vị trí dừng đỗ xe tạm thời, tuy nhiên mặt đường vào trạm lồi lõm, thiếu đèn chiếu sáng.

Theo đoàn kiểm tra, cao tốc Vân Phong - Nha Trang hiện đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90 km/h, cao hơn tiêu chuẩn thiết kế 10 km/h.

Một vị trí mà mặt đường xuất hiện rãnh sâu, không liền nhau ở đoạn 13 km thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuyến có làn dừng khẩn cấp rộng 2,5 m, song qua theo dõi trên các tuyến cao tốc khác, đã từng xảy ra tai nạn giao thông tại các vị trí dừng đỗ khẩn cấp. Vì vậy, tổ công tác kiến nghị bổ sung các thiết bị bảo đảm an toàn như đèn cảnh báo, hệ thống chiếu sáng để phục vụ phương tiện khi dừng khẩn cấp.

Tại một số vị trí, hệ thống rãnh thoát nước xả ra chân đường tiếp theo, dễ gây hiện tượng ngấm ngược vào nền đường, tiềm ẩn nguy cơ lở móng, làm mặt đường yếu, lún, trũng.

Đáng chú ý, đoạn từ nút Cổ Mã đến nút Vạn Giã xuất hiện tình trạng mặt đường mấp mô, lồi lõm, gây nguy hiểm cho phương tiện. Tại km333+600, mặt đường xuất hiện một hố sâu khoảng 20 cm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn ngổn ngang, chưa thành hình. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trên hướng từ Nha Trang đi Cổ Mã, nhiều vị trí tôn lượn sóng bị hư hỏng, xô lệch tại các km 335+520, 330+500, 314+100… nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Tại nút giao Cổ Mã, tổ công tác kiến nghị bổ sung hệ thống cảnh báo, bố trí gờ giảm tốc trên làn rẽ ra Quốc lộ 1, nghiên cứu thay thế cọc tiêu mềm phân làn bằng vật liệu bảo đảm an toàn. Một số cọc tiêu trên mặt đường bị hư hỏng từ trước thời điểm thông xe kỹ thuật.

Tại km345, mặt đường bị sụt lún đã được sửa chữa, song hiện trạng mặt đường chưa êm thuận, chưa kẻ vạch sơn tim đường và lề đường theo quy định.