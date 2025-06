Vì sao đề xuất không cho phép ngân hàng sản xuất, kinh doanh vàng miếng? 19/06/2025 16:25

Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA) vừa có ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Hiệp hội kinh doanh vàng cũng cho rằng việc quy định vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh vàng miếng là quá cao. Ảnh: NGỌC DIỆP

Hiện nay, dự thảo sửa đổi Nghị định 24 đề cập đến việc bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, và cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp và ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Vốn điều lệ tối thiểu để kinh doanh vàng miếng chỉ nên là 500 tỉ đồng

Tuy nhiên, VGTA đưa ra quan điểm cho rằng không cho phép ngân hàng thương mại tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng, do không phải là tổ chức chuyên sâu về sản xuất và kinh doanh vàng.

Các ngân hàng sẽ sử dụng nguồn vốn khá lớn đầu tư vào nhà xưởng, máy móc, nhân công..., ảnh hưởng đến nhiệm vụ trọng tâm là cấp tín dụng cho nền kinh tế. Đồng thời, theo VGTA, lịch sử chứng minh các ngân hàng sản xuất và kinh doanh vàng miếng không hiệu quả, để lại một số hậu quả ngoài mong muốn (giai đoạn trước 2012).

Việc để các ngân hàng sản xuất, kinh doanh vàng từng để lại hậu quả kéo dài khiến cơ quan quản lý phải có giải pháp mới có thể ổn định trở lại.

Cũng theo quan điểm của hiệp hội, cần bỏ quy định "doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng" và "vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ" mới được sản xuất vàng miếng. Theo lý giải của VGTA, hiện chỉ có 3 doanh nghiệp đáp ứng về yêu cầu vốn điều lệ này. Chính vì vậy, số lượng doanh nghiệp có thể tham gia sản xuất vàng miếng vẫn không đáng kể, dẫn đến việc thị trường vẫn có thể rơi vào tình trạng độc quyền sản xuất, cung ứng vàng miếng.

Hiệp hội cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể tham khảo thực tế nhu cầu vốn ban đầu của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để đầu tư sản xuất vàng miếng, từ đó có quy định sát với thực tiễn. Con số này, theo VGTA, ở mức 500 tỉ là phù hợp.

Đồng thời, VGTA cũng đề xuất ngoài điều kiện về vốn điều lệ, cơ quan quản lý nên tập trung yêu cầu về năng lực sản xuất (tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật); hiệu quả kinh doanh; uy tín và thương hiệu.

VGTA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng theo hằng năm. Việc phân bổ cần được thực hiện ngay từ đầu năm, theo nguyên tắc công khai minh bạch và không phát sinh các giấy phép con.

Từ đó, doanh nghiệp chủ động lựa chọn thời điểm và khối lượng (trong hạn mức) để nhập khẩu, và sẽ báo báo cáo định kỳ với Ngân hàng Nhà nước. Việc điều chỉnh bổ sung hạn mức nhập khẩu, xuất khẩu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Nhập khẩu vàng không làm ảnh hưởng tỉ giá

Phía VTGA đề xuất Ngân hàng Nhà nước có thêm các cơ chế, chính sách khuyến khích với doanh nghiệp sản xuất chế tác vàng trang sức, gồm chính sách thuế, chính sách thương mại....

Theo đó, Hiệp hội kiến nghị cho phép doanh nghiệp vàng trang sức được ưu tiên nhập khẩu vàng nguyên liệu, không hạn chế về khối lượng. Doanh nghiệp sẽ báo cáo với cơ quan nhà nước liên quan về kim ngạch nhập nguyên liệu và khối lượng bán vàng trang sức đáp ứng nhu cầu trong nước; kim ngạch xuất khẩu vàng trang sức.

Theo dự tính của Hiệp hội, nhu cầu mua ngoại tệ để nhập vàng nguyên liệu khoảng 5 tỷ USD mỗi năm, tức bình quân khoảng 416 triệu USD một tháng, chiếm quy mô rất nhỏ so với doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng khoảng 18,9 tỉ đến 25,2 tỉ USD mỗi tháng.

Đồng thời, doanh nghiệp sản xuất, chế tác vàng Việt nam, theo Hiệp hội, không những đủ khả năng sản xuất, chế tác vàng trang sức đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đủ năng lực cạnh tranh xuất khẩu ra thị trường thế giới, và trong giá trị xuất khẩu có tới hơn 25% là giá trị sức lao động. Đây cũng là đặc thù riêng có của mặt hàng vàng.

Từ đó, đại diện VGTA khẳng định dù phải sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng việc xuất khẩu sẽ tái tạo, giúp doanh nghiệp trong nước thu về ngoại tệ, góp phần ngược lại cho việc tăng dự trữ ngoại hối quốc gia.

VGTA cho rằng hoạt động sản xuất vàng trang sức không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đưc xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Do đó, quy định về điều kiện và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức là không có cơ sở và không phù hợp với thực tế, vì vậy cần phải có những điều chỉnh.