Vì sao không nên rửa hoặc ngâm rau quá lâu trong nước?

(PLO)- Việc ngâm rau, quả tươi trong nước quá lâu có thể khiến rau mất đi chất dinh dưỡng và giảm độ tươi ngon của thực phẩm.

Nhiều người tiêu dùng thường có xu hướng ngâm nước muối hoặc ngâm rau trong nước để rau sạch và tươi. Tuy nhiên dưới góc nhìn dinh dưỡng việc làm này lại có thể khiến thực phẩm của bạn bị mất chất dinh dưỡng.

Ngâm rau lâu trong nước sẽ khiến chất dinh dưỡng bị hao hụt càng nhiều. Ảnh minh họa: Canva

Ngâm càng lâu càng mất chất dinh dưỡng

Thông tin trên website của Cục An toàn thực phẩm chỉ ra, việc ngâm rau quá lâu trong nước có thể làm mất đi dưỡng chất của thực phẩm và làm rau hấp thu nước, khiến chúng mất đi độ tươi ngon hoặc độ giòn ban đầu.

Ngoài ra, một số người nội trợ còn thường sử dụng nước muối loãng, pha thuốc tím hoặc các loại hóa chất rửa rau an toàn được quảng cáo trên thị trường để xử lý làm sạch rau xanh, quả tươi. Với cách này, Cục An toàn thực phẩm cho rằng, chỉ có thể làm sạch một phần, chủ yếu là loại bỏ một số chất bẩn, hóa chất, vi khuẩn…, trong khi ký sinh trùng gây bệnh thì rất khó làm sạch.

"Nếu dùng nước pha với muối, thuốc tím hoặc hóa chất tẩy sạch có nồng độ cao thì rau xanh sau khi rửa sẽ bị bầm dập, bớt xanh tươi, mùi vị có thể bị thay đổi”- Cục An toàn thực phẩm viết thêm.

Rửa rau đúng cách

Từ thông tin trên, cơ quan quản lý thực phẩm khuyến nghị, cách rửa đơn giản nhưng bảo đảm an toàn vệ sinh nhất vẫn là rửa rau xanh có lá to dưới vòi nước sạch chảy mạnh.

Khi rửa cần cẩn thận bóc tách và rửa từng cọng rau, từng lá rau, rửa bề mặt bên này rồi đến bề mặt bên kia một cách nhẹ nhàng, không nóng vội. Các loại rau có lá nhỏ thì phải rửa trong chậu với nước sạch nhiều lần. Quả tươi thì sau khi rửa dưới vòi nước sạch nhiều lần, trước khi ăn nên gọt vỏ. Cần thiết cuối cùng mới ngâm nước muối hoặc sục trong nước ozon.

Tuy nhiên với nhà hàng, quán ăn lớn - nơi sử dụng rau, quả số lượng lớn, không thể rửa như rau quả ở nhà, Cục khuyến nghị những đơn vị này nên rửa rau ăn sống bằng nước ozon với nồng độ cao.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng lưu ý thêm, dù đã rửa rau sạch thì người dân vẫn nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn rau sống để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.