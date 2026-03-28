Vì sao Quốc lộ 22 giới hạn tốc độ 50km/h?

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Quốc lộ 22 trên địa bàn TP.HCM được đổi tên thành đường Phan Văn Khải (đoạn từ ranh tỉnh Tây Ninh đến cầu An Hạ - địa bàn huyện Củ Chi cũ) và đường Lê Quang Đạo (từ cầu An Hạ đến An Sương – địa bàn Hóc Môn – quận 12 cũ).
Tuyến đường Phan Văn Khải và đường Lê Quang Đạo là trục giao thông chính kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến rất lớn nên xuất hiện tình trạng ùn ứ, dòng chờ phương tiện kéo dài. Đặc biệt tại một số giao lộ có đèn tín hiệu giao thông như Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Lê Thị Hà, Nguyễn Ảnh Thủ... còn ùn ứ kéo dài.
Theo Sở Xây dựng, hiện bề rộng làn đường hỗn hợp hẹp chỉ từ 4-5m, hai bên đường có đông dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, nhiều đoạn không có vỉa hè (hoặc vỉa hè hẹp), các công trình hạ tầng kỹ thuật bố trí sát làn xe hỗn hợp.
Không chỉ vậy, qua số liệu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 22 vào các năm 2023-2025, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.
Cụ thể, năm 2023 đã xảy ra 14 vụ làm 13 người chết. Trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm đến 85,7%. Năm 2024 đã xảy ra 15 vụ, làm 14 người chết, trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm 86,7%. Năm 2025 đã xảy ra tổng cộng 18 vụ, 12 người chết, 3 người bị thương. Trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm 55,6%.
Do đó, việc khai thác tốc độ 50km/h trên làn đường hỗn hợp tuyến Quốc lộ 22 góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn tuyến.
Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông tại các khu vực giao lộ có mật độ xe tăng cao trong thời gian dừng chờ đèn phù hợp nhằm kéo giảm mật độ phương tiện tại giao lộ.
Sắp mở rộng Quốc lộ 22
Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án thành phần 3 - Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3) sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). Dự án này sẽ kết hợp mở rộng tuyến đường lên 60m để giảm ùn tắc cửa ngõ Tây Bắc.
Trong đó, 4 làn xe trung tâm được thiết kế tốc độ 80km/h, còn 6 làn hai bên có tốc độ 60km/h. Tổng vốn đầu tư dự án thành phần 3 gần 4.200 tỉ đồng. Dự kiến khởi công từ quý II-2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028.
Bên cạnh việc mở rộng đường, dự án còn xây dựng 7 cầu vượt trên tuyến nhằm tách dòng xe, bảo đảm 4 làn xe tốc độ cao lưu thông liên tục, không bị giao cắt.
Bao gồm: Nút giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ xây cầu dài 359 m, rộng 18,5m, quy mô 4 làn xe; Nút giao Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa xây cầu dài 359m, rộng 18,5m, 4 làn xe; Nút giao Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông xây cầu dài 359 m, rộng 18,5m, 4 làn xe.
Nút giao Vòng cung Tây Bắc - Lê Thị Hà xây cầu dài khoảng 800 m, rộng 18,5m, 4 làn xe; Nút giao Trần Văn Mười - Bà Triệu xây cầu dài 359m, rộng 18,5m, 4 làn xe; Nút giao Nguyễn Thị Nuôi xây cầu dài 359m, rộng 18,5m, 4 làn xe; Nút giao Dương Công Khi - Lê Lợi xây cầu dài khoảng 434,4m, rộng 18,5m, 4 làn xe.
Dự án cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 22 không chỉ giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc, tai nạn kéo dài tại khu vực Tây Bắc mà còn tạo kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Mộc Bài.
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị, đồng thời góp phần đưa hạ tầng giao thông TP.HCM tiến gần hơn đến mục tiêu hiện đại, đồng bộ và bền vững.