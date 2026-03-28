Vì sao Quốc lộ 22 giới hạn tốc độ 50km/h? 28/03/2026 16:39

(PLO)- Theo Sở Xây dựng, việc khai thác tốc độ 50km/h trên làn đường hỗn hợp tuyến Quốc lộ 22 góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn trên toàn tuyến.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Quốc lộ 22 trên địa bàn TP.HCM được đổi tên thành đường Phan Văn Khải (đoạn từ ranh tỉnh Tây Ninh đến cầu An Hạ - địa bàn huyện Củ Chi cũ) và đường Lê Quang Đạo (từ cầu An Hạ đến An Sương – địa bàn Hóc Môn – quận 12 cũ).

Dự kiến TP.HCM sẽ mở rộng Quốc lộ 22 trong năm nay. Ảnh: ĐT

Tuyến đường Phan Văn Khải và đường Lê Quang Đạo là trục giao thông chính kết nối TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến rất lớn nên xuất hiện tình trạng ùn ứ, dòng chờ phương tiện kéo dài. Đặc biệt tại một số giao lộ có đèn tín hiệu giao thông như Lê Lợi, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Lê Thị Hà, Nguyễn Ảnh Thủ... còn ùn ứ kéo dài.

Theo Sở Xây dựng, hiện bề rộng làn đường hỗn hợp hẹp chỉ từ 4-5m, hai bên đường có đông dân cư sinh sống. Bên cạnh đó, nhiều đoạn không có vỉa hè (hoặc vỉa hè hẹp), các công trình hạ tầng kỹ thuật bố trí sát làn xe hỗn hợp.

Không chỉ vậy, qua số liệu tai nạn giao thông trên Quốc lộ 22 vào các năm 2023-2025, tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn.

Cụ thể, năm 2023 đã xảy ra 14 vụ làm 13 người chết. Trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm đến 85,7%. Năm 2024 đã xảy ra 15 vụ, làm 14 người chết, trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm 86,7%. Năm 2025 đã xảy ra tổng cộng 18 vụ, 12 người chết, 3 người bị thương. Trong đó, liên quan đến xe 2 và 3 bánh chiếm 55,6%.

Do đó, việc khai thác tốc độ 50km/h trên làn đường hỗn hợp tuyến Quốc lộ 22 góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn tuyến.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Công an TP rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông tại các khu vực giao lộ có mật độ xe tăng cao trong thời gian dừng chờ đèn phù hợp nhằm kéo giảm mật độ phương tiện tại giao lộ.