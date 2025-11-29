VIDEO: 2 tàu được cho là thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga cháy ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ 29/11/2025 09:22

(PLO)- Hai tàu chở dầu mà phương Tây cho rằng thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga khi đi vào Biển Đen đã phát nổ và bốc cháy, nghi do tác động từ bên ngoài.

Hai tàu chở dầu mà phương Tây thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga tối 28-11 đã nổ và bốc cháy trên Biển Đen, gần eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ). May mắn toàn bộ thuỷ thủ đoàn đã được giải cứu an toàn, theo hãng tin Reuters.

Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu Kairos (treo cờ Gambia) sau khi rời eo biển Bosphorus hướng về cảng Novorossiysk (Nga) thì phát nổ ở cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 28 hải lý do “một tác động bên ngoài”, gây hoả hoạn trên tàu.

Bộ trưởng Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết 25 thuỷ thủ trên tàu Kairos đã được giải cứu thành công, đưa vào đất liền tỉnh Kocaeli (Thổ Nhĩ Kỳ).

Tàu Kairos (treo cờ Gambia) bốc cháy trên Biển Đen, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ tối 28-11. Ảnh: HABER TURK

Một tàu chở dầu khác tên Virat (treo cờ Panama) cũng gặp vấn đề tương tự khi cách bờ 35 hải lý, xa hơn về phía đông so với vị trí tàu Kairos gặp sự cố. Toàn bộ 20 người trên tàu Virat cũng được đưa vào bờ an toàn.

Ông Uraloglu cho biết cả hai tàu đều không chở theo dầu vào thời điểm gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực dập lửa trên tàu Kairos cháy ở ngoài khơi tỉnh Kocaeli tối 28-11. Nguồn: X/Bộ Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyên nhân các vụ việc này vẫn chưa rõ ràng và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không loại trừ khả năng vụ nổ do mìn hải quân hoặc một cuộc tấn công có chủ đích. Truyền thông địa phương cho biết 2 tàu đã phát tín hiệu cầu cứu khi xảy ra hoả hoạn.

Trong khi chờ xác minh thêm, giới chức hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức cảnh báo cao và theo dõi tình hình để ngăn ngừa các sự cố mới và đảm bảo an toàn cho hoạt động tàu thuyền ở khu vực Bosporus.

Cả 2 tàu chở dầu này đều nằm trong danh sách bị Mỹ và đồng minh trừng phạt do bị cho là một phần trong “hạm đội bóng tối” – cách phương Tây gọi đội tàu tham gia vận chuyển dầu thô Nga lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hạm đội này được cho là có hàng trăm tàu chở dầu không biển hiệu, không định vị hoạt động trên biển. Phương Tây cho rằng hành vi này không chỉ giúp Nga duy trì nguồn thu phục vụ chiến sự ở Ukraine mà còn gây nguy cơ mất an ninh hàng hải.

Dữ liệu trên trang web của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (GUR) cho biết 2 tàu Kairos và Virat thường xuyên ghé các cảng của Nga và có tiền lệ tắt hệ thống nhận dạng tự động và định vị tàu biển.