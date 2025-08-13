Video: Ngư dân được cứu sau 24 giờ lênh đênh trên biển 13/08/2025 08:32

(PLO)- Một ngư dân ở Đắk Lắk vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển và đang trên đường trở về nhà.

Ngày 13-8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk xác nhận ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ địa phương này) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

“Sau 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Hiện ông ấy đã ổn định sức khỏe và đang trên đường về lại nhà”- ông Nguyên nói.

Ông Trần Ngọc Thạch (bìa trái, hàng đầu, người đội nón) được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: S.C

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11-8, ông Thạch cùng hai ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng nên phải tự bơi giữa biển khơi.

Hai ngư dân đi cùng được tàu cá khác phát hiện sớm, cứu vớt đưa lên bờ an toàn; riêng ông Thạch bị mất tích.

Hôm 12-8, người thân đăng thông tin ông Thạch mất tích trên biển lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng chia sẻ để các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Video ngư dân cứu ông Thạch khi ông này lênh đênh trên biển.

Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 12-8, sau hơn 24 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đưa vào bờ an toàn.

Theo người thân ông Thạch, sau khi rơi xuống biển, ông bám vào một miếng mút nhỏ. Đến khi kiệt sức, ông Thạch nằm hẳn lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút. Trong khi ông Thạch tuyệt vọng thì được tàu cá phát hiện, cứu vớt.

Sau ông Thạch được cứu sống, người thân của ông đăng lời cảm ơn cộng đồng mạng đã hỗ trợ, quan tâm; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch.