Video người đàn ông bám nắp capo ngăn tài xế bỏ chạy sau vụ va chạm giao thông 14/06/2025 16:49

Hôm nay (14-6), trên mạng xã hội xôn xao đoạn video ghi cảnh sau vụ va chạm giữa hai xe hơi, một người đàn ông liều lĩnh đu bám nắp capo ngăn người kia bỏ chạy.

Người đàn ông bám nắp capo ngăn tài xế ô tô bỏ chạy sau tai nạn. Ảnh cắt từ video clip.

Đoạn video cho thấy có hai ô tô xảy ra va chạm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Sau va chạm, cả hai người lái xe (đều là đàn ông) xuống xe cự cãi nhau trên đường, kế đó một phụ nữ ra khuyên, can ngăn. Thay vì gọi CSGT đến giải quyết, một người đàn ông lái xe rời khỏi hiện trường. Người kia sau khi ngăn không được đã liều lĩnh leo lên nằm úp trên nắp capo và nói “bác chưa thể chạy được, không thể chạy được, không chạy…” nhưng chiếc xe vẫn di chuyển một quãng mới dừng lại.

Video quay lại sự việc.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 phút trưa 14-6, trên đoạn đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn qua phường Bắc Hà và phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh). Người lái xe rời khỏi hiện trường là ông S (trú ở TP Hà Tĩnh), còn người nằm trên nắp capo là anh Th (trú ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Chiều hôm nay, 14-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp Công an phường Tân Giang và Công an phường Bắc Hà mời những người liên quan lên để làm rõ vụ việc.