Việt Nam hấp dẫn khách Đông Âu nhờ thị thực 22/10/2025 08:32

(PLO)- Lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng mạnh sau khi chính sách miễn thị thực cho 12 quốc gia châu Âu có hiệu lực, mở ra cơ hội thu hút dòng khách xa chi tiêu cao.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam từ các thị trường Đông Âu tăng 59%. Mức tăng này phản ánh hiệu ứng tích cực từ chính sách thị thực được nới lỏng, giúp du khách châu Âu dễ dàng tiếp cận và khám phá Việt Nam hơn.

Chính sách miễn thị thực mới cho công dân của 12 quốc gia châu Âu có hiệu lực từ ngày 15-8-2025. Dữ liệu của Agoda cho thấy sự quan tâm đặc biệt từ khu vực Đông Âu, với lượng tìm kiếm từ Slovenia tăng 77%, Ba Lan 74%, Bulgaria 72%, Romania 69% và Slovakia 61%.

Các số liệu được tổng hợp dựa trên lượt tìm kiếm từ ngày 15-8 đến 30-9, cho thời gian lưu trú dự kiến trong tháng 10 và 11 và được so sánh với cùng kỳ năm trước.

Nhờ chính sách miễn thị thực, lượng du khách Đông Âu tìm kiếm điểm đến tại Việt Nam tăng mạnh, trong đó Phú Quốc dẫn đầu danh sách. Ảnh: PLO.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Agoda cho biết, dữ liệu cho thấy rõ việc đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và nâng cao khả năng tiếp cận đã góp phần thúc đẩy lượng du khách từ châu Âu và các thị trường xa khác gia tăng khi đến Việt Nam.

Du khách Đông Âu thể hiện sở thích khám phá đa dạng khi tìm kiếm nhiều điểm đến trên khắp Việt Nam. Dẫn đầu là Phú Quốc, với mức tăng trưởng ấn tượng 113% so với cùng kỳ năm trước.

Hai đô thị lớn Hà Nội và TP.HCM lần lượt xếp thứ hai và ba, với mức tăng tương ứng 77% và 56%. Biển Đà Nẵng và Nha Trang cũng góp mặt trong nhóm năm điểm đến được quan tâm nhất, tăng lần lượt 36% và 35%.

Theo Cục Thống kê, lượng khách châu Âu đến Việt Nam tăng gần 35% trong 9 tháng đầu năm 2025. Riêng trong quý III, Việt Nam đón 568.370 lượt khách châu Âu, tăng 38% so với quý trước và 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính sách mở rộng miễn thị thực được đánh giá đã góp phần giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn đối với du khách châu Âu. Theo các chuyên gia du lịch, đây là nhóm khách có khả năng chi tiêu tốt, thích du lịch dài ngày và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bên cạnh chính sách thị thực thông thoáng, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào sản phẩm du lịch chuyên biệt dành cho nhóm khách Đông Âu - những người thường ưa thích thiên nhiên, nghỉ dưỡng biển và các hoạt động ngoài trời. Những điểm đến như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng hay vùng núi phía Bắc hoàn toàn có thể trở thành điểm đến vàng nếu gắn với các chiến dịch truyền thông số phù hợp với thị hiếu của khách.