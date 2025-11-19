Việt Nam - Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng cơ hội hợp tác du lịch 19/11/2025 08:51

(PLO)- Sáng kiến mở tuyến mới tạo ra hành trình khác biệt để du khách Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp thuận lợi hơn.

Tối 18-11, Hiệp hội Du lịch Hà Nội phối hợp với Bloom Group và Turkish Airlines tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm Landtour Hy Lạp. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo 50 doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết đề xuất của Bloom Group về việc giới thiệu sản phẩm Hy Lạp tới các doanh nghiệp Việt Nam mở ra nhiều triển vọng hợp tác.

Ông đề nghị hai bên sau khi thiết lập quan hệ sẽ triển khai các chuyến famtrip để tìm hiểu lẫn nhau, đồng thời mong Bloom Group có mức giá ưu đãi giúp doanh nghiệp lữ hành Việt Nam thuận lợi hơn khi xây dựng sản phẩm và đưa khách tới Hy Lạp.

Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội phát biểu.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực, còn Turkish Airlines hỗ trợ hành khách Việt Nam trong quá trình nhập cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Bloom Group tích cực quảng bá du lịch Việt Nam đến du khách Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường luồng khách hai chiều và thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài giữa các doanh nghiệp của hai nước.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhận định Hy Lạp là điểm đến nổi tiếng toàn cầu và việc Hiệp hội Du lịch Hà Nội đứng ra kết nối Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp thể hiện sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Thủ đô trong việc mở rộng thị trường.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ủng hộ những sáng kiến mở tuyến mới.

Ông Hà Văn Siêu đánh giá sự xuất hiện của một điểm đến hấp dẫn như Hy Lạp, cùng hãng hàng không lớn và đối tác lữ hành có kinh nghiệm như Bloom Group, đem lại nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam.

“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ủng hộ những sáng kiến mở tuyến mới, tạo ra hành trình khác biệt để du khách Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp thuận lợi hơn, đồng thời kỳ vọng lượng khách Hy Lạp đến Việt Nam sẽ gia tăng”- Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nói và mong muốn đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam hỗ trợ tối đa trong thủ tục thị thực để doanh nghiệp lữ hành Việt Nam yên tâm đưa khách sang Hy Lạp.

Ông Christos Chatzopoulos, Phó Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam cho biết, Hy Lạp tiếp tục duy trì vị thế điểm đến giàu sức hút, đạt 131 triệu lượt du khách trong năm 2024.

Mục tiêu của Hy Lạp là tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm trọn vẹn các hòn đảo, bãi biển và không gian văn hóa đặc trưng của đất nước Địa Trung Hải này.

Ông Theodoros Sotiridis, Giám đốc Bloom Group phát biểu.

Với triết lý phát triển đặt con người làm trung tâm, Hy Lạp xem sự gia tăng dân số toàn cầu là cơ hội mở rộng du lịch. Ông Christos Chatzopoulos nhấn mạnh, du khách quốc tế khi đến Hy Lạp đều mong tìm thấy sự bình yên, đồng thời kỳ vọng những trải nghiệm đậm dấu ấn trong nghệ thuật, điện ảnh và đời sống văn hóa sẽ tiếp tục tạo sức hút đặc biệt.

Hy Lạp sở hữu khí hậu lý tưởng cho bất cứ ai yêu thích dịch chuyển, còn thị trường Việt Nam đang được Hy Lạp đặt kỳ vọng tăng trưởng khoảng 30% trong thời gian tới. Ông kêu gọi các doanh nghiệp hai nước sáng tạo hơn nữa để mở rộng không gian trải nghiệm và gia tăng cơ hội du lịch cho du khách.