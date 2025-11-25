Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương 25/11/2025 18:28

(PLO)- Theo CISAC, Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thu digital của Việt Nam năm 2024 đạt 12 triệu euro, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Hiệp hội Nhà soạn nhạc và lời (CISAC) vừa công bố Báo cáo Doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025.

Báo cáo tổng hợp số liệu của năm 2024 từ 228 tổ chức quản lý tập thể tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy tổng doanh thu bản quyền toàn cầu đạt 13,97 tỉ euro, tăng 6,6% so với năm 2023. Trong đó, nguồn thu từ digital tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng.

Theo báo cáo này, Việt Nam lọt top 10 quốc gia có doanh thu digital cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổng thu digital của Việt Nam trong năm 2024 đạt 12 triệu euro, xếp thứ 8 trong khu vực, vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.

Cũng trong báo cáo của CISAC, Việt Nam đứng vị trí thứ 47 trong Top 50 quốc gia có doanh thu quyền tác giả âm nhạc cao nhất thế giới. Tổng doanh thu đạt 14 triệu euro, tăng 12,7% so với năm trước. Đây là mức tăng được CISAC đánh giá là đáng chú ý với thị trường đang phát triển như Việt Nam.

Trong khi đó, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cũng được đánh giá đã chọn đúng hướng khi sớm tận dụng cơ hội và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Trong quý 3-2025, tổng số tiền chi trả cho tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đạt hơn 108 tỉ đồng, trong đó có 7 tác giả nhận từ 1 tỉ đồng trở lên. Ảnh: AI.

Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng doanh thu digital đạt mức 15,7%. Tỷ trọng doanh thu digital của Việt Nam đạt 86,6%, thuộc nhóm cao nhất khu vực, phản ánh thị trường bản quyền đang chuyển dịch mạnh sang môi trường trực tuyến.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 18-11, VCPMC đã có thêm 734 tác giả gia nhập, nâng tổng số tác giả uỷ quyền lên 7.072 người.