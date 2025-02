Việt Nam thuộc Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu 06/02/2025 17:16

Chiều 6-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Cần quyết liệt trong xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực.

Đồng thời, tổ chức triển khai quyết liệt Đề án 06 từ Trung ương đến cơ sở, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ đánh giá cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban và Đề án 06. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ cơ sở dữ liệu dân cư đang được khai thác hiệu quả nhưng muốn hiệu quả hơn nữa, các cơ quan, đơn vị phải thiết lập cơ sở dữ liệu riêng, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Do đó, việc quyết liệt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư là hết sức quan trọng.

Theo Thủ tướng, việc quản lý xã hội vẫn là quản lý con người, được quản lý bằng các công cụ, từ sử dụng thông tin vào các mục đích khác nhau để đất nước phát triển, đỡ chi phí tuân thủ, hạn chế tham nhũng vặt.

Thủ tướng mong các bộ, ngành thảo luận kỹ, thống nhất các giải pháp để thúc đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn; xác định rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tăng tốc, bứt phá, về đích trong thời gian tới.

Theo ông, nguồn lực không thiếu, vấn đề là ý tưởng đúng hướng, đi theo xu hướng thế giới, phù hợp nguyện vọng của nhân dân; có giải pháp, cơ chế, chính sách, phương pháp huy động nguồn lực.

"Ai làm tốt thì khuyến khích đầu tư; ai làm không tốt thì phải kiểm điểm, xử lý" - Thủ tướng lưu ý,

Chỉ số phát triển chính phủ điện tử ở mức "rất cao"

Báo cáo tại phiên họp, Bộ TT&TT cho biết Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71/193 quốc gia trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, tăng 15 bậc so với 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có Chỉ số phát triển chính phủ điện tử (EGDI) ở mức "Rất cao".

Hạ tầng số được mở rộng, phát triển khi lần đầu tiên sau 15 năm, Việt Nam đấu giá thành công tần số, bổ sung thêm 300 MHz cho 5G để nâng cao chất lượng di động băng rộng. Trở thành một trong số ít nước đang phát triển ngừng dịch vụ cho thuê bao 2G.

Ngoài ra, Việt Nam còn đưa vào khai thác một tuyến cáp biển mới, tuyến thứ 6 và là tuyến có dung lượng lớn nhất của Việt Nam (20Tbps) được đưa vào khai thác.

Số lượng tài khoản VNeID đã kích hoạt trên 55,25 triệu, vượt mục tiêu 40 triệu tài khoản người dùng trong Đề án 06.

Về kinh tế số, tỉ trọng kinh tế số năm 2024 ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng vượt 20%/năm, cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP và là quốc gia có tốc độ nhanh nhất Đông Nam Á.

Thương mại điện tử bán lẻ đạt doanh thu 25 tỉ USD, tăng khoảng 20%. Đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Tốc độ tăng trưởng thanh toán không dùng tiền mặt hàng năm tăng hơn 50%, dẫn đầu Đông Nam Á.

Về xã hội số, lần đầu tiên, tỉ lệ truy cập các nền tảng số "Make in Vietnam" so với các nền tảng số nước ngoài đạt 25,25% tăng 5,62% so với năm 2023. Với kết quả này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có số lượng người dùng nền tảng số nội địa ở mức cao.

Bộ TT&TT, thương mại điện tử bán lẻ đạt doanh thu 25 tỉ USD, tăng khoảng 20%. Ảnh: VGP

An toàn thông tin, an ninh mạng vẫn gặp thách thức

Tuy nhiên, Bộ TT&TT vẫn thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, như tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình chưa cao. Tỉ lệ sử dụng chữ ký số còn thấp. Dữ liệu còn bị cát cứ, chưa kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả.

Dù an toàn thông tin của Việt Nam đã tăng 8 bậc, đứng thứ 17/194 quốc gia nhưng hiện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, lừa đảo trực tuyến, tội phạm sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia, tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin, công nghệ số trong các cơ quan, tổ chức... còn thiếu và chưa đồng đều. Kỹ năng số của người dân chưa đồng đều, đặc biệt người dân tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng khó khăn.

Bộ TT&TT cho biết chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là "Chuyển đổi số toàn diện để phát triển kinh tế số, tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế".

Các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục quyết liệt triển khai chuyển đổi số để tạo bước đột phá, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số đã đề ra trong Nghị quyết 03 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Năm 2025, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ tập trung chỉ đạo triển khai chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8-10% trong năm 2025.