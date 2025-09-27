Vỡ hụi 200 tỉ: Hàng chục người bất an vì mất tiền tỉ, chủ hụi nói 'mệt mỏi' 27/09/2025 12:03

(PLO)- Liên quan đến vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng, hàng chục người dân ở nhiều địa phương đã đổ về xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM để tìm gặp chủ hụi đòi tiền.

Ngày 27-9, thông tin từ UBND xã Xuân Thới Sơn (Huyện Hóc Môn), cho biết Công an xã đang tập trung lực lượng để giữ an ninh trật tự tại khu vực căn nhà trên đường Xuân Thới 14, nơi ở của gia đình bà NNMD, người được cho là chủ của nhiều dây hụi lớn.

Khoảng 50 người trình báo số tiền khoảng 75 tỉ

Chiều ngày 26-9, Công an xã đã mời hàng chục người dân là các hụi viên đến trụ sở để lập hồ sơ, xác minh thông tin về vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng.

Sau thông tin vỡ hụi 200 tỉ lan truyền, rất đông người dân đã tìm tới căn nhà được cho là của chủ hụi để đòi tiền. Ảnh: HT

Cơ quan chức năng ban đầu ghi nhận có khoảng 50 người đã trình báo tham gia chơi hụi do bà D làm chủ. Số tiền những người này khai báo đã đóng vào các dây hụi ban đầu tổng hợp khoảng 75 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin cung cấp một phía từ người dân và chưa được xác thực từ hai bên. Bà D cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do số lượng người tham gia đông, các dây hụi được tổ chức dưới nhiều hình thức phức tạp nên việc xác minh chi tiết đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dư luận cho rằng vụ vỡ hụi này lên tới 200 tỉ đồng nhưng công an địa phương chưa thể xác định con số chính thức. Việc hàng loạt con hụi kéo đến nhà bà D để đòi lại tiền gốc đã khiến khu vực này tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Người dân chờ bên trong căn nhà để tìm gặp, nói chuyện với chủ hụi. Ảnh: HT

Lực lượng Công an xã Xuân Thới Sơn đã cắt cử người đảm bảo an ninh, đồng thời ghi nhận hồ sơ ban đầu và báo cáo sự việc lên UBND xã cũng như Công an TP.HCM.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các hụi viên tỏ ra khá bấn loạn. Họ cho biết các dây hụi bắt đầu nảy sinh vấn đề từ khoảng đầu năm nay. Việc một số người giật hụi đã buộc bà D phải xoay vòng, lấy tiền người sau trả cho người trước cho đến khi mất khả năng chi trả.

Bà D và chồng hứa với những người tham gia chơi hụi sẽ sắp xếp bán các tài sản để trả lại tiền gốc, với cam kết ban đầu là trả trước 10% và sẽ xoay xở để trả dần.

Khi phóng viên liên hệ, bà D phân trần đang rất mệt mỏi, không muốn trao đổi hay cung cấp thông tin gì về vụ việc.

Bán nhà để chơi hụi online vì tin tưởng...tuyệt đối

Nhiều hụi viên lo lắng do mất tiền tỉ vì tin tưởng chủ hụi này.

Chị TTAL (33 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội) cho biết chị đã góp 2,7 tỉ đồng và chỉ còn năm ngày nữa là đến lượt hốt thì nhận được thông báo vỡ hụi. Chị L tham gia nhóm hụi và cho biết có khoảng 200 người do bà D làm chủ. Ban đầu việc góp và hốt hụi diễn ra minh bạch, nhưng gần đây chủ hụi bắt đầu có nhiều biểu hiện bất thường.

Chị L cho biết đã góp 2,7 tỉ vào dây hụi và hiện chưa đòi được tiền. Ảnh: HT

“Ngoài tôi, chị gái tôi cũng góp hơn 2,6 tỉ đồng. Khi hay tin, tôi bủn rủn tay chân. Giờ còn nợ ngân hàng, con cái phải lo, tôi không biết phải xoay xở thế nào”, chị L nói.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân đã tham gia chơi hụi từ những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội. Chị NNN (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết trước đó có “khoe” trên mạng về việc gửi tiền ngân hàng, lấy lãi.

Lúc này, chủ một mạng xã hội liên hệ, rủ chơi hụi với lời hứa “mỗi tháng lấy lời cả tỉ đồng” nếu dùng số tiền chị đang có. Ban đầu chị sợ, không dám chơi, nhưng sau khi theo dõi trên mạng thấy chủ hụi chia sẻ về lợi nhuận cao, chi tiền liên tục nên nảy sinh lòng tham.

Còn chị H đã bán nhà để chơi hụi và hiện đang rất lo lắng vì thông tin vỡ hụi. Ảnh: HT

“Đây gọi là dây hụi của nhà giàu. Tôi thấy dây hụi lớn, tin tưởng nên tham gia. Ban đầu chơi ít, sau thấy người ta chơi khá ổn, tiền lời rất cao. Thậm chí chủ hụi còn thông báo việc đóng càng nhiều tiền thì được tặng vàng để người chơi thấy uy tín đóng thêm”, chị N. cho hay.

Đầu tiên chị N đóng hơn 100 triệu và tham gia nhóm hụi trên mạng với khoảng 200 người. Sau 10 ngày chủ hụi đã chuyển trả cả gốc cả lãi là hơn 110 triệu đồng. Số tiền chị N đóng sau đó tăng lên 600 triệu và vẫn được trả đều đặn, đúng hẹn.

Tin tưởng tuyệt đối, cuối cùng chị N đã đóng vào khoảng 1,5 tỉ đồng tiền để dành xây nhà và không hốt được. “Cách đây bốn ngày, nửa đêm tôi đang ngủ thì nhóm thông báo bể hụi. Từ đó đến nay tôi chưa ngủ được một đêm nào. Tôi tìm đến nhà bà D ăn dầm nằm dề và nói giờ chỉ cần lấy lại 700 triệu thôi nhưng bà D không trả lời”, chị N buồn bã nói.

Tương tự, chị NTH (33 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) ban đầu tham gia chơi hụi qua mạng xã hội với số tiền nhỏ lẻ từ năm 2023. Đến tháng 6 năm nay, chị bắt đầu góp số tiền lớn. Tháng 8, chị đã bán căn nhà trị giá 1,3 tỉ đồng để theo hụi, nâng tổng số tiền tham gia lên gần 3 tỉ đồng. Sát ngày được hốt, chị bất ngờ nhận tin chủ hụi tuyên bố vỡ hụi.

“Tôi chỉ còn vài ngày nữa là được hốt hụi nhưng chủ hụi nói không còn khả năng chi trả. Hiện tôi đã trình báo cơ quan chức năng để tìm cách lấy lại tiền của mình”, chị H lo lắng.

Công an xã Xuân Thới Sơn nhận định, số lượng người dân tham gia góp chơi hụi sẽ tiếp tục tìm tới nhà bà D trong những ngày tiếp theo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.