Xác minh thông tin vỡ hụi 200 tỉ tại xã Xuân Thới Sơn 26/09/2025 16:33

Ngày 26-9, UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết Công an xã đang xác minh, làm rõ thông tin vỡ hụi 200 tỉ trên địa bàn. Trước đó, cơ quan chức năng nhận được phản ánh có rất đông người dân tập trung trước một căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà NNMD (ngụ xã Xuân Thới Sơn), được cho là chủ nhiều dây hụi.

Lực lượng công an sau đó đã có mặt giữ an ninh trật tự, đồng thời mời một số người về trụ sở để phục vụ xác minh.

Rất đông người dân tập trung trước một căn nhà trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn liên quan đến thông tin vỡ hụi 200 tỉ. Ảnh: HT

Trao đổi với PV, chị NNN (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết mình tham gia góp hụi từ tháng 4 với số tiền hơn 1 tỉ đồng nhưng chưa từng hốt hụi lần nào. Thời gian gần đây, bà D được cho là hạn chế liên lạc, viện lý do bệnh và tìm hiểu cách xử lý khi hụi vỡ nên chị N và nhiều người khác mới biết sự việc, tìm đến nhà.

Theo chị N, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên rất đông với khoảng 200 người và có ở các tỉnh miền Tây. Nhiều người trong dây hụi thậm chí không quen biết trực tiếp mà chỉ quen với nhau, quen chủ hụi qua mạng xã hội. Sau khi hay tin, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền.

“Có người góp hơn 10 tỉ đồng. Chủ hụi có hứa bán đất, bán tài sản để trả nhưng tài sản không đến mức trăm tỉ. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để người dân lấy lại được tiền” – chị N nói.

Một số người tham gia cũng cho biết các dây hụi được quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng hàng trăm người góp, số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, hiện bà D không bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên để tìm hướng giải quyết. Công an xã đã mời những người liên quan lên làm việc, lập hồ sơ ban đầu để xác minh, xử lý.