Vụ Công ty C.P bị tố bán thịt heo bệnh: Kết quả kiểm tra 4 điểm kinh doanh ở Sóc Trăng 03/06/2025 10:29

(PLO)- Kiểm tra 4 địa điểm kinh doanh của Công ty C.P ở tỉnh Sóc Trăng cho thấy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực.

Ngày 3-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra tại 4 địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P) - chi nhánh tại Cần Thơ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các cơ sở này kinh doanh sản phẩm heo bệnh, gà bệnh có mùi hôi thối và các sản phẩm hết hạn sử dụng.

Tuy nhiên, đoàn phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Cùng với đó, 3 cơ sở chưa xuất trình được bản gốc giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Cả 4 cơ sở đều chưa xuất trình được được bản gốc giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên bán hàng theo đúng quy định pháp luật.

Trong hai ngày 30-5 và 31-5, đoàn liên ngành đã đến kiểm tra bốn cửa hàng thực phẩm C.P trên địa bàn tỉnh. Ảnh: DIỄM HẰNG

Về các mặt hàng kinh doanh tại các cơ sở ở thời điểm kiểm tra, đối với sản phẩm thịt heo, cơ sở khai báo nhập từ lò giết mổ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng).

Đối với sản phẩm động vật chế biến dạng bao gói (thịt gà, vịt, xúc xích, chả lụa, bò viên) nhập từ tỉnh ngoài, các địa điểm có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh kèm theo. Cạnh đó, có bản tự công bố sản phẩm đối với các sản phẩm đang trưng bày, mua bán tại địa điểm kinh doanh. Ngoài ra, các cơ sở còn kinh doanh trứng gà tươi các loại có nguồn gốc của Công ty C.P Việt Nam.

“Đoàn kiểm tra có lấy một mẫu thịt xay kiểm tra dịch bệnh (dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo cổ điển và hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn chủng Bắc Mỹ) tại điểm kinh doanh ở phường 3, TP Sóc Trăng, gửi Chi cục Thú y vùng VII xét nghiệm. Kết quả, mẫu kiểm tra âm tính với các bệnh nêu trên” - báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu.

Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong các mặt hàng đang được kinh doanh tại cơ sở, có niêm phong và giao chủ cơ sở bảo quản. Đồng thời, mời người có thẩm quyền của Công ty C.P - chi nhánh Cần Thơ đến làm việc và giải trình một số vấn đề liên quan.

Trong 4 điểm kinh doanh của Công ty C.P trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 3 cơ sở đã hết hiệu lực. Ảnh: DIỄM HẰNG

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cũng cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong giết mổ tại lò giết mổ ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Qua đó, xác minh rõ nguồn gốc thịt heo đang được kinh doanh tại 4 địa điểm của Công ty C.P Việt Nam - Chi nhánh tại Cần Thơ trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, vụ việc đang gây nhiều dư luận phức tạp, ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong và ngoài tỉnh. Có nguy cơ ảnh hướng lớn đến hoạt động kinh doanh, giá cả hàng hóa, thị trường nông, lâm, thủy sản và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Do đó, cơ quan này cũng đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, an toàn thực phẩm và hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Như PLO thông tin, từ tin tố cáo Công ty C.P bán thịt heo bệnh, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành kiểm tra. Trong 2 ngày 30 và 31-5, đoàn liên ngành đã đến kiểm tra 4 cửa hàng thực phẩm C.P trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã có công văn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang phối hợp kiểm tra thông tin dịch bệnh và hình ảnh heo bệnh trong nội dung phản ánh của người tố cáo.

Lý do là trong nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, người tố cáo có đăng tải hình ảnh trên đó có thể hiện ngày, giờ và địa điểm được cho là ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).