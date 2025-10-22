Vụ dừng chương trình Y Việt - Đức: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin phương án hỗ trợ 22/10/2025 12:48

(PLO)- Các khóa 2023 và 2024 chương trình Y Việt - Đức, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục làm việc với phía đối tác Đức để sinh viên được học như trước.

Sau khi nhiều phụ huynh, sinh viên bày tỏ lo lắng về việc chương trình liên kết đào tạo Y Việt - Đức bị dừng giữa chừng, trưa 22-10, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông tin chính thức về việc này.

Theo thông tin từ trường, chương trình Y Việt – Đức được triển khai từ năm 2013, nhằm mang đến cho sinh viên Việt Nam cơ hội học tập theo chương trình y khoa chuẩn Đức. Trong hơn 10 năm thực hiện, chương trình đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ có năng lực chuyên môn và tư duy hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, sau quá trình rà soát và trao đổi chính thức giữa hai bên, phía đối tác Đức đã thông báo chấm dứt hợp tác đào tạo chương trình này kể từ năm học 2024.

Lý do là Viện Khảo thí Y khoa Quốc gia Đức (IMPP) thay đổi chính sách về việc cung cấp đề thi và công nhận các chương trình y khoa quốc tế. Đây là thay đổi mang tính hệ thống từ phía Đức, không xuất phát từ bất kỳ vi phạm hay bất đồng nào giữa hai cơ sở đào tạo.

ĐH Johannes Gutenberg Mainz và Universitätsmedizin Mainz đã ban hành quyết định chấm dứt hợp tác từ tháng 6-2024. Dù Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nhiều lần trao đổi, đề xuất giải pháp và bày tỏ mong muốn duy trì chương trình, song những thay đổi chính sách từ phía Đức vượt ngoài khả năng điều chỉnh của nhà trường.

Sinh viên chương trình Y Việt - Đức của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong một đợt chuyển giao sang Cộng hoà Liên bang Đức thực hành lâm sàng năm 2024. Ảnh: PNT

Để bảo đảm quyền lợi học tập và sự ổn định của sinh viên, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết đã chủ động triển khai phương án điều chỉnh chương trình đào tạo.

Cụ thể, đối với khóa 2025 theo chương trình Y Việt - Đức, toàn bộ sinh viên tuyển sinh năm 2025 của Khoa Y Việt – Đức sẽ được chuyển sang chương trình đào tạo bác sĩ y khoa chính quy của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bắt đầu từ ngày 20-10-2025.

Lộ trình học tập 6 năm liên tục, theo chương trình đào tạo bác sĩ y khoa đã được Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế phê duyệt.

Nhà trường cam kết công khai, minh bạch toàn bộ nội dung học vụ và tài chính, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho sinh viên.

Đối với các khóa 2023 và 2024: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục làm việc với phía đối tác Đức để các khóa này được tiến hành như trước đây, bảo đảm quyền lợi cho sinh viên và gia đình.