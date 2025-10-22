Vụ đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng: Ba anh em Huỳnh Long Nhu kháng cáo 22/10/2025 09:43

(PLO)- Sau phiên tòa sơ thẩm, Huỳnh Long Nhu cùng em trai và anh trai đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22-10, TAND TP.HCM đã ban hành bản án sơ thẩm vụ 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ (em bị cáo Nhu), Huỳnh Long Bạch (anh trai bị cáo Nhu) và 7 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt gửi đến TAND TP.HCM.

Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại tòa sơ thẩm. Ảnh: HUỲNH THƠ

Xét xử sơ thẩm hồi tháng 9-2025, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Long Nhu 13 năm tù, Huỳnh Long Tứ 11 năm 6 tháng tù và Huỳnh Thị Hạ Tây (em bị cáo Nhu) 9 năm 6 tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Huỳnh Long Bạch 8 năm tù về tội tổ chức đánh bạc.

39 bị cáo còn lại, cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, hai anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi công nghệ thông tin thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Evolution Gaming (máy chủ đặt tại Thụy Điển) chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi game bài trực tuyến. Người tham gia đánh bạc tạo tài khoản game trên Swiftonline.live và NagaClubs.com để chơi đánh bạc trên nền tảng các game bài của Evolution Gaming.

Các bị cáo lôi kéo người chơi bạc bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1%-1,5%/ngày.

Người chơi mua tiền kỹ thuật số USDT, ETH để chuyển vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Các bị cáo trong đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ

Hai bị cáo Bạch, Nhu cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25.000.000 User, riêng Nagalubs.com là 5.076 User) với số tiền chơi đánh bạc đặc biệt lớn.

Cáo trạng không đề cập tổng số tiền đánh bạc của đường dây này. Tuy nhiên, kết quả điều tra trước đó xác định số tiền người chơi đánh bạc là đặc biệt lớn với khoảng 3,8 tỉ USD (gần 88.000 tỉ đồng). Riêng Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỉ đồng, Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng.

Nhu khai đã dùng một phần tiền trên để mua bất động sản tại TP.HCM, trong đó mua hai căn hộ chung cư; nhà, đất tại quận Tân Phú (cũ), TP.HCM.

Lo sợ bị công an phát hiện, Nhu thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) và chuyển cho Bạch cất giữ 2 triệu USDT (tương đương 2 triệu USD). Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, Nhu bị bắt giữ sau đó.

Liên quan vụ án, đối tượng Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) được xác định đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 16-2-2020 đến ngày 10-7-2021 để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc. Bhatia Mohit đã hợp tác để Huỳnh Long Nhu làm đại lý, phát triển trang web Swiftonline.live.

Tuy nhiên, hiện người này đã bỏ trốn, nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.