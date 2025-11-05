Vượt lòng hồ thủy điện mang lương thực đến người dân bị cô lập nhiều ngày 05/11/2025 16:22

(PLO)- Lực lượng chức năng xã Tây Giang, TP Đà Nẵng băng đèo, vượt lòng hồ thủy điện mang lương thực đến người dân bị cô lập nhiều ngày.

Ngày 5-11, Công an xã Tây Giang, TP Đà Nẵng cho hay đơn vị vừa phối hợp UBND xã, Đoàn Thanh niên vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho 58 hộ với 198 người ở thôn Z’lao đang bị cô lập.

Công an xã Tây Giang cùng các lực lượng chức năng tiếp tế lương thực cho người dân vùng cô lập. Ảnh: CA

Do mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng, thôn Z’lao là một trong những khu vực bị chia cắt, cô lập đầu tiên ở xã Tây Giang. Nơi đây có hơn 10 điểm sạt lở nguy hiểm, giao thông tê liệt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Công an vượt lòng hồ thủy điện mang lương thực, nhu yếu phẩm đến người dân. Ảnh: CA

Trước tình hình đó, lực lượng chức năng xã Tây Giang nỗ lực vượt qua quãng đường hiểm trở bằng cả đường bộ, đường thủy qua lòng hồ thủy điện. Các lực lượng đã đưa đến người dân 250 kg gạo, 20 đèn pin cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác.

Người dân thôn Z’lao được tiếp tế lương thực kịp thời. Ảnh: CA

Hành động kịp thời, tận tâm của chính quyền, lực lượng chức năng xã Tây Giang không chỉ giúp người dân vùng cô lập vượt qua khó khăn trước mắt mà còn củng cố niềm tin trong nhân dân.