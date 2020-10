Sau 10 năm triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi chúng ta đã đạt được những thành quả rất đáng trân trọng. Mạng lưới trường lớp mầm non được củng cố, mở rộng và phần bố đến hầu hết các địa bàn dân cư xã, phường. Tổng số trường tăng khoảng 2.600 so với năm 2010, cơ sở vật chất, phòng học được tăng cường. Đội ngũ giáo viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Chế độ chính sách của giáo viên được đảm bảo. Tổng số trẻ mầm non được đến trường là trên 5,3 triệu trẻ em. ------------------------------------------------ Rà soát chương trình mầm non Chương trình giáo dục mầm non đang triển khai được gần 10 năm. Có thể nói chương trình hiện hành có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, lớp 1 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, có rất nhiều điểm mới. Chính vì vậy, hiện chúng tôi đang rà soát chương trình giáo dục mầm non để xem những nội dung nào còn phù hợp, có nội dung nào cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để có một sự liên thông giữa chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt với trẻ mầm non 5 tuổi với chương trình mới. Từ đó khi bước vào lớp 1 các em sẽ dễ hòa nhập và không bị bỡ ngỡ. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh