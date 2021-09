Phát hiện 112 F0 qua phần mềm VNEID Trả lời câu hỏi liên quan đến nhiều F0 được phát hiện qua phần mềm VNEID, Thượng tá Huỳnh Quang Tuyến, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết theo thống kê của ngành công an, từ ngày 29-8 đến 20-9, có 607 lượt nghi nhiễm COVID-19 di chuyển đi qua các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP. Trong số này có 406 lượt đi qua nhiều chốt kiểm soát dịch nên thông tin thu thập dữ liệu bị trùng lặp, do vậy còn 201 trường hợp nghi nhiễm. Trên cơ sở đó, Công an TP.HCM đã tiến hành xác minh được 199 trường hợp, còn hai trường hợp đang tiến hành xác minh. Trong số 199 trường hợp này có 112 trường hợp là F0, trong đó đã phối hợp để đưa 78 F0 cách ly tại nhà, 34 trường hợp tổ chức cách ly tập trung, 52 trường hợp sau khi xác minh không phải là F0 và cũng có 35 trường hợp nhiễm F0 nhưng đã khỏi bệnh.