Xe đầu kéo đâm sập tường trường mầm non ở Huế 29/03/2026 17:30

(PLO)- Một xe đầu kéo mang biển số Lào khi lưu thông qua địa phận TP Huế đã đâm sập tường rào, nhà bảo vệ Trường mầm non Hồng Vân.

Ngày 29-3, lãnh đạo UBND xã A Lưới 1, TP Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe đầu kéo đâm vào một trường mầm non.

Xe đầu kéo đâm sập tường, phòng bảo vệ trường mầm non.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 55 cùng ngày, ông Ki Sả Khon (56 tuổi, quốc tịch Lào) điều khiển xe đầu kéo biển số Lào là UN 0099 kéo theo rơ-moóc UN 1804 lưu thông theo hướng từ xã A Lưới 2 đi Quảng Trị.

Khi đến đoạn qua thôn A Năm, xã A Lưới 1, xe đầu kéo đâm vào tường bao, nhà bảo vệ của Trường mầm non Hồng Vân.

Cú tông làm đổ sập một đoạn tường rào, một phần tường nhà bảo vệ của nhà trường, đồng thời làm hư hỏng một số đồ dùng bên trong phòng bảo vệ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.