Xe hết hạn đăng kiểm đi trên cao tốc bị phạt 27 triệu, giam xe 7 ngày 29/03/2026 16:09

(PLO)- Ô tô hết hạn nhưng vẫn lưu thông trên cao tốc ngoài bị phạt tiền còn bị giam xe 7 ngày và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 29-3, tin từ Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, vừa phát hiện xử lý một ô tô hết hạn đăng kiểm vẫn lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

CSGT ghi hình xe vi phạm.

Theo đó, thực hiện kế hoạch kéo giảm TNGT, các tổ tuần tra hóa trang sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình các trường hợp vi phạm trên sáu tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Vân Phong để xử lý. Các tuyến này đi qua địa bàn TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Ngày 28-3, Tổ CSGT trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết qua địa phận tỉnh Lâm Đồng phát hiện xe ô tô 85A-04... do lái xe ngụ tỉnh Khánh Hòa điều khiển. Qua kiểm tra ô tô trên đã hết hạn đăng kiểm trên một tháng.

Với hành vi này lái xe bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ hai điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện bảy ngày.

CSGT niêm phong xe vi phạm.

Chủ phương tiện là Công ty L.P bị xử phạt 22 triệu đồng.

Như vậy trong vụ này, chủ và lái xe bị phạt tổng cộng 27 triệu đồng, trừ hai điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện bảy ngày.