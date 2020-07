Bảng giá xe Mitsubishi tháng 7: Ưu đãi lên đến 92,5 triệu đồng

Bảng giá xe ô tô Mitsubishi tháng 7 chính thức bán ra mẫu xe Xpander 2020 với hai phiên bản như cũ có giá lần lượt là 555 triệu đồng và 630 triệu đồng. Theo đó, khách hàng khi mua mẫu xe này sẽ được tặng gói bảo hiểm vật chất theo xe.



Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các mẫu xe Mitsubishi.

Chương trình khuyến mãi hấp dẫn hơn dành cho mẫu xe Mitsubishi Triton. Cụ thể, khi khách hàng mua xe Triton phiên bản 4x4 MT, 4x4 MT MIVEC, 4x2 AT MIVEC, 4x2 MT là nắp thùng cao/thấp hoặc bảo hiểm vật chất.

Đối với phiên bản 4x4 AT MIVEC Premium, 4x2 AT MIVEC Premium, 4x4 AT MIVEC và 4x2 AT MIVEC là nắp thùng, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất, camera lùi.

Cùng một số chương trình khuyến mãi khác cho mẫu Pajero Sport với mức giảm lên đến 92,5 triệu đồng.

Mitsubishi Mirage Phiên bản MT 350.500.000 Phiên bản CVT 450.500.000 Phiên bản CVT Eco 395.500.000 Mitsubishi Attrage 2020 Phiên bản MT 375.000.000 Phiên bản CVT 460.000.000 Mitsubishi Xpander2020 Xpander MT 555.000.000 Xpander AT 630.000.000 Mitsubishi Outlander Phiên bản 2.0 CVT 2020 825.000.000 Phiên bản 2.0 CVT Premium 2020 950.000.000 Phiên bản 2.4 CVT Premium 2019 1.048.500.000 Mitsubishi Triton Phiên bản 4x4 AT MIVEC Premium 865.000.000 Phiên bản 4x2 AT MIVEC Premium 740.000.000 Phiên bản 4x4 AT MIVEC 818.000.000 Phiên bản 4x2 AT MIVEC 730.500.000 Phiên bản 4x4 MT MIVEC 675.000.000 Phiên bản 4x2 AT MIVEC 630.000.000 Phiên bản 4x2 MT 600.000.000 Mitsubishi Pajero Sport Phiên bản máy dầu 4X2 MT (mới) 980.500.000 Phiên bản máy dầu 4x2 AT (mới) 1.062.000.000 Phiên bản máy xăng 4x2 AT (mới) 1.092.000.000 Phiên bản máy xăng 4x4 AT 1.182.000.000 Phiên bản máy xăng 4x2 AT Premium 1.160.000.000 Phiên bản máy xăng 4x4 AT Premium 1.250.000.000