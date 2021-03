Trước thông tin VinFast nhận được lượng đặt hàng khủng trong 12 giờ mở bán mẫu xe điện VF e34, nhiều người dân không khỏi thắc mắc các vấn đề liên quan đến xe điện hiện nay.



Chỉ trong 12 giờ mở bán, mẫu xe điện VinFast đã có gần 4.000 đơn đặt hàng.

Do đó, PV PLO liên hệ với Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng (có nhiều năm làm kỹ sư ô tô tại Đức), để cùng giải đáp một số thắc mắc liên quan đến xe điện trên thế giới.

. Phóng viên: Thưa ông, ông có thể cho biết hiện nay ô tô điện thường dùng loại pin như thế nào?

+ Chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng: Ngày xưa, các nhà sản xuất thường sử dụng các loại pin cũ dễ bị chai do số lần nạp điện, ví dụ như đang sạc điện nhưng chưa đủ, sau đó sử dụng xe rồi quay lại sạc tiếp. Tuy nhiên, hiện nay các nhà sản xuất đều sử dụng thế hệ pin Lithium, do đó không còn hiện tượng chai pin như cũ và tăng tuổi thọ của pin hơn.

Đặc biệt, pin Lithium sẻ được sản xuất với dạng rắn sẽ có công suất cao hơn và thời gian nạp ngắn hơn

. Pin xe điện thường dùng được bao lâu? Nguyên nhân?

+Hiện nay các dòng xe điện trên thế giới có tuổi thọ của pin từ 4-6 năm hoặc cao nhất là 7 năm. Công xuất trữ điện sẻ giảm từ từ theo thời gian đến 70% của Pin mới thì nên thay.

Xe điện thường được sạc bằng chấu đấu nối trực tiếp với nguồn điện. Trường hợp sử dụng điện gia đình đẻ sạc có thể mất đến 12-16 tiếng, còn sạc tại hệ thống sạc của đơn vị xe điện có công suất cao, thì thời gian sạc mất khoảng 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ.

Pin của xe ô tô rất nặng chứ không như xe máy điện nên không thể tháo rời để sạc. Nó có thể nặng tới mấy trăm kilo.

. Như vậy pin xe điện (pin thuê) có được bảo hành hay không?

+ Hiện nay các dòng xe điện ở châu Âu cũng là pin thuê và cũng bảo hành như các hạng mục khác trên xe. Ví dụ pin xe điện ở Đức cho thuê từ 80-120-150 Euro/ tháng, tùy theo công xuất xe. Khách hàng có thể lựa chọn giới hạn km hay không giới hạn km.

Kỹ thuật bảo hành đối với xe điện cũng khá đơn giản, vì xe điện có ít bộ phận hao mòn hơn, không dầu nhớt, không bộ phận lọc không khí cho motor, ít bộ phận ma sát hơn. Khi bảo dưỡng định kỳ, xe điện thường được kiểm tra kỹ ở động cơ điện. Đặc biệt, nơi có khí hậu ẩm thấp thì dễ bị ảnh hưởng đến công tắc điện.

. Còn việc sạc nhanh và không dứt khoát (ví dụ như chưa đầy thì rút điện) có ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin?

+ Như tôi đã phân tích ở trên thì hiện nay sẽ không còn hiện tượng chai pin nữa. Tuy nhiên, tuổi thọ pin có thể sử dụng từ 4-6 năm, cao nhất hiện nay là dòng xe Tesla với tuổi thọ là 7 năm, sắp tới thế hệ mới tuổi thọ hoạt động 10 năm có công xuất cho 1.000 km chạy.

Tiền thay pin ở khoảng 5.000-15.000 USD, tùy theo công suất của pin. Một chiếc xe điện khi sử dụng cần tính toán về các khả năng sử dụng đèn, quạt nước, máy điều hòa. Đặc biệt, ở khu vực đô thị của Việt Nam cần tính toán các khoản kẹt xe, dừng xe sẽ tiêu hao thêm công suất điện.

. Vậy khí hậu tại Việt Nam có ảnh hưởng xấu đến việc sử dụng xe điện?

+ Khí hậu tại Việt nam không ảnh hưởng gì đến quá trình sử dụng xe điện. Pin của xe thường hao tổn khi khí hậu lạnh -200C đến -300C. Những xe hiện đại được kiểm định ở nhiệt độ nóng 500C ở sa mạc hay lạnh -300C ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ. Tuy nhiên, ở Việt nam nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ ở -50C, không ảnh hưởng nhiều, trong khi đó ở các khu vực châu Âu tới -200C vẫn sử dụng được.

Đăng kiểm xe điện sẽ ra sao, thưa ông?

+ Đối với đăng kiểm xe điện, thì xe điện không cần phải kiểm tra khí thải mà chỉ kiểm tra các hạng mục như hệ thống phanh, hệ thống tay lái…

Xin cảm ơn ông!

Việt Nam có thể áp dụng chính sách để khuyến khích thị trường xe ô tô điện, sạch môi trường Theo Chuyên gia Nguyễn Minh Đồng, ưu điểm của xe điện chạy trong thành phố là vấn đề khí thải, môi trường không khí có thể thay đổi nhiều và tốt hơn. Hiện nay, người mua xe điện ở châu Âu, Mỹ được nhà nước ủng hộ, hỗ trợ giá từ 5.000-12.000 Euro/chiếc nhằm mục đích bảo vệ môi trường. Do đó, tại Việt Nam cũng nên có chính sách kích cầu bằng việc giảm, miễn phí cầu đường hoặc hỗ trợ thuế phí để làm sạch môi trường. Cụ thể như ở Đức đang áp dụng chính sách người mua xe điện giảm VAT, hoặc miễn phí cầu, đường trong vòng 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm. Ở Đức và nhiều nước trên thế giới không cấm dùng xe củ đạc tiêu chuẩn an toàn giao thông. Ngay những xe củ có hàm lượng khí thải cao cũng được giao thông nhưng thuế môi trường rất cao nếu sử dụng. Một chiếc xe Ford Mustang 1960 giá thị trường là 600.000 USD Old timer.