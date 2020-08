Tốp 10 xe bán chạy tháng 7: Toyota Vios lấy lại ngôi vương

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số toàn thị trường của các thành viên trong tháng 7 đạt 24.065 xe, tăng nhẹ 0,3% so với tháng 6 nhưng vẫn giảm 13% so với tháng 7 năm 2019.

Trong đó, có 17.593 xe du lịch (tăng 0,1% so với tháng trước), 6.133 xe thương mại (tăng 0,4 % so với tháng trước) và 339 xe chuyên dụng (tăng 10% so với tháng trước).

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.088 xe, tăng 2% so với tháng trước. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 7.977 xe, giảm 2% so với tháng trước.

Cộng đồn 7 tháng đầu năm của các thành viên VAMA đạt 126.088 chiếc, giảm đến 27% so với cùng kỳ năm 2019.



VinFast Fadil đứng ở vị trí thứ 4 trong tốp xe bán chạy tháng 7. Ảnh: TN

Trong đó, tốp 10 mẫu xe bán chạy nhất vẫn là những cái tên quen thuộc. Cụ thể, vị trí thứ nhất là Toyota Vios với 2.811 xe. Sau thời gian bị mất ngôi vị quán quân, Toyota Vios đã quay lại vị trí vua doanh số của mình.

Hiện nay Toyota Vios đang bán ra thị trường với giá 470-570 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ hai là Hyundai Accent với 2.219 xe dù trong tháng 6 Accent đứng ở vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Hyundai Accent lùi về vị trí thứ hai. Giá bán hiện tại của Hyundai Accent là 426,1-542,1 triệu đồng.

Vị trí tiếp theo lần lượt gồm: Mitsubishi Xpander với 1.610 xe, VinFast Fadil với 1.577 xe, Hyundai Grand i10 với 1.286 xe, Kia Cerato với 1.264 xe.

Đứng ở vị trí thứ 7 là Hyundai SantaFe với 1.198 xe. Mẫu xe này hiện đang bán ra với giá 995-1.245 triệu đồng. Sau Hyundai SantaFe là mẫu xe đàn em Hyundai Tucson với 1.066 xe. Cũng trong tháng 7 này, TC Motor (đơn vị chiếm thị phần lớn nhưng không thuộc thành viện VAMA) tổng lượng xe bán ra đạt 7.606 chiếc, tăng 35,5% so với tháng 6. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, doanh số của TC Motor đạt 35,620 xe, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2019.