Xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc 'lấn át' xe nhập Thái Lan, Indonesia? 29/11/2025 17:05

(PLO)- Xe ô tô con dưới 9 chỗ ngồi từ thị trường Thái Lan và Indonesia giảm mạnh trong khi đó từ Trung Quốc và một số thị trường châu Âu lại tăng đáng kể trong tháng 10-2025.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10-2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 5,5% (tương ứng giảm 952 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Tổng lượng xe ô tô nhập khẩu trong tháng 10 giảm gần 1.000 chiếc so với tháng 9. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10 đạt 16.343 chiếc, tương ứng trị giá đạt 430,8 triệu USD. Trong khi đó,ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 17.295 chiếc với trị giá đạt 402 triệu USD.

Trong tháng 10 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 5.219 chiếc, giảm 30% so với tháng trước; nhập từ Thái Lan với 5.249 chiếc, tăng 22,7% và nhập từ Trung Quốc với 4.452 chiếc, tăng 9,2% so với tháng trước.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 14.920 chiếc, giảm 5,6% so với tháng trước và chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Trong đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 10, có 11.482 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt gần 230 triệu USD, chiếm tới 70,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng giảm 8,9% (tương đương giảm 1.117 chiếc) so với tháng trước. Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 10 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 5.188 chiếc, giảm 30,4%; xuất xứ từ Thái Lan với 4.483 chiếc, tăng 29,9% so với tháng trước.

Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 10. Ảnh: THY NHUNG

Bên cạnh đó, trong tháng này, nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống còn có xuất xứ Trung Quốc với 578 chiếc, tăng 39,3%; xuất xứ từ Nhật Bản với 284 chiếc, giảm mạnh 45,9% so với tháng trước; xuất xứ Đức với 111 chiếc, giảm 70,9% so với tháng trước…

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 5 thị trường này đạt 10.644 chiếc, giảm 12,9% so với tháng trước và chiếm 93% tổng lượng xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi không phát sinh thủ tục nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi vào Việt Nam.

Lượng xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10 là 2.427 chiếc, với trị giá đạt 81,6 triệu USD; tăng 6,4% về lượng và tăng 23,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có 1.656 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 16,1% so với tháng trước và có 750 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm 7,6%.

Xe ô tô loại khác trong tháng 10, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.434 chiếc xe ô tô loại khác với trị giá khai báo là 119 triệu USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 18,9% về trị giá so với tháng trước.