Xe tải chở cát lật đè taxi, một người đi thăm thân tử vong 24/04/2026 12:50

(PLO)- Người đàn ông 62 tuổi ở Thanh Hóa vào Đắk Lắk thăm người thân, trên đường đón taxi từ bến xe về nhà thì xảy ra va chạm với xe tải chở cát dẫn đến tử vong.

Ngày 24-4, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe chở cát và taxi khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: C.A

Nạn nhân là ông Lê Văn Dũng (62 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa). Sáng cùng ngày, sau khi xuống xe khách, ông Dũng đón taxi đến xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk để thăm người thân thì gặp nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 12 cùng ngày, ông Phạm Thương Tâm (36 tuổi, ngụ xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 29E-219.24 chở cát, lưu thông trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột.

Khi đến địa bàn xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, xe tải va chạm với taxi 50H-473.34 do ông Trần Đình Tây (31 tuổi) điều khiển, chở hành khách là ông Dũng.

Vụ tai nạn khiến ông Dũng tử vong, tài xế taxi bị thương. Tại hiện trường, xe tải chở cát lật nghiêng, đè lên một phần xe taxi.

Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.