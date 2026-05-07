Xe tải chở hàng cao ngất trên Quốc lộ 27 bị phạt nguội từ clip của người dân 07/05/2026 14:21

(PLO)- Từ clip phản ánh của người dân, Cảnh sát giao thông phạt chủ xe, lái xe chở hàng cao ngất ngưởng lưu thông trên Quốc lộ 27.

Ngày 7-5, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa xử phạt một xe tải chở vượt chiều cao cho phép lưu thông trên Quốc lộ 27 từ video của người dân phản ảnh.

Xe tải chở vượt chiều cao được người dân ghi hình.

Theo đó, ngày 4-5, xe tải 49H-020.91 có dấu hiệu chở hàng vượt quá chiều cao quy định rất nguy hiểm khi lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Toàn bộ vi phạm đã được người dân ghi hình đưa lên TikTok và phản ảnh qua trang VNETraffic của Cục Cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông Đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vào cuộc xác minh. Qua làm việc với các bên liên quan, đối chiếu hình ảnh thực tế, lái xe PAT (38 tuổi, trú Khánh Hòa) đã thừa nhận hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải.

CSGT lập biên bản xử phạt lái xe.

Chủ phương tiện là ông TNA cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt lái xe và chủ xe theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo mọi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, dù không có lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp tại hiện trường, vẫn sẽ được ghi nhận, xử lý phạt nguội qua hệ thống camera giám sát và phản ánh của nhân dân như trường hợp chở vượt chiều cao vừa nêu.