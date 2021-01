Ôtô rơi xuống đập vì đi theo Google Maps

Nhiều người sử dụng Google Maps để tìm đường khi đi du lịch ở những khu vực xa lạ. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể dẫn đến gian lận.

Nhóm doanh nhân 3 người rủ nhau đi du lịch gồm Guru Shekhar (42 tuổi), Sameer Rajurkar (44 tuổi) cùng với tài xế Satish Ghule (34 tuổi), đến từ Kolhapur, Ấn Độ.



Chiếc xe bị chìm trong đập và được người dân kéo lên. Ảnh: Maharashtra Times

Do không biết đường đi, họ dựa vào Google Map. Google đã chỉ cho họ con đường gần nhất từ làng Kotul đến Akole. Tuy nhiên, con đường này đã bị đóng cửa vào mùa mưa vì cây cầu đã bị ngập sâu dưới nước. Do trời tối, nhìn không rõ đường, Ghule đã tin tưởng vào Google Maps và đã lái xe qua cây cầu. Thật không may, chiếc xe đã nhanh chóng bị chìm xuống nước. Guru Shekhar và Sameer Rajurkar thoát được ra ngoài và bơi vào bờ, Satish Ghule không biết bơi nên bị kẹt lại và tử nạn.



Cây cầu này đã bị ngập sâu dưới nước, tuy nhiên, không có một thông báo hay chướng ngại vật nào từ bộ phận thi công dựng lên để ngăn du khách đi qua con đường này. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân ở khu vực đã chạy đến ứng cứu sau khi biết thông tin về vụ tai nạn, phần thân xe và tài xế được kéo lên khỏi mặt nước.