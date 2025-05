Ở tuổi 17, Lamine Yamal đã đạt được nhiều thành tựu phi thường. Ở cấp độ CLB, tài năng trẻ Yamal vừa có 100 lần ra sân cho Barcelona.

Trong 100 trận đấu đó, cầu thủ mang dòng máu Morocco này đã ghi được 22 bàn thắng, 27 pha kiến ​​tạo và giành được ba danh hiệu. Trong bóng đá quốc tế, thành tích của Yamal thậm chí còn lớn hơn. Anh là cầu thủ chủ chốt giúp đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024, sau trận chung kết đánh bại Anh.

Thành công quá sớm đã khiến Lamine Yamal thường được so sánh với cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng Messi. Tuy nhiên, HLV Jordi Font cho biết khi cả hai đều 17 tuổi, Yamal giỏi hơn Messi về năng lực và thành tích lớn. Cũng cần biết thêm Messi cũng xuất thân từ “lò” đào tạo danh tiếng La Masia của Barcelona.

"Về mặt thống kê, Yamal giỏi hơn Messi với những con số vượt trội. Về mặt ảnh hưởng ở đội một, cậu ấy cũng có giá trị hơn Messi. Nhưng sẽ rất khó để duy trì đẳng cấp đó trong nhiều năm như anh ấy (Messi) đã làm", Font nói với tờ Marca.

Jordi Font là một trong những HLV đầu tiên hướng dẫn Yamal tại La Masia. Ông cho biết mình không ngạc nhiên trước những thành công mà Yamal đã đạt được cho đến nay: "Tôi rất may mắn khi có thể giúp Yamal phát triển khi tôi huấn luyện cậu ấy ở đội U-10. Lamine Yamal đã làm được những điều phi thường so với độ tuổi của mình”.

Font nói thêm: "Cậu bé có một tài năng đặc biệt khiến bạn nghĩ rằng Yamal có thể không mấy khó khăn đạt được những thành tựu hiện tại, mặc dù không dễ dàng để nói chắc chắn điều đó ở tuổi lên 10". Font sau đó bảo vệ Lamine Yamal khỏi những lời cáo buộc là kiêu ngạo.

Ông cho biết ở tuổi 17, Yamal vẫn có những phát biểu bị xem là kiêu ngạo: "Cậu ấy vẫn chỉ mới 17 tuổi, một thiếu niên. Đôi khi lời nói của cậu ấy có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra đó là dấu hiệu của sự tự tin. Thái độ này của Yamal, nếu được quản lý tốt, là cần thiết để cạnh tranh bóng đá ở cấp độ cao nhất. Tôi vẫn thấy ở cùng độ tuổi hiện tại, Yamal giỏi hơn Messi".

HLV Simone Inzaghi đã ca ngợi màn trình diễn của cầu thủ trẻ Lamine Yamal của Barcelona , ​​người đã ghi bàn thắng vào lưới Inter Milan gỡ hòa 1-1 ở trận hòa 3-3 lượt đi vòng bán kết Champions League. Cầu thủ chưa đủ 18 tuổi này đã đột phá qua hàng phòng ngự của Inter Milan bằng một pha chạy khéo léo và nhanh nhẹn, kết thúc bằng một cú sút cong vào cột dọc xa.

Inzaghi vô cùng kinh ngạc trước tài năng của Yamal khi tiểu tướng này có thể tỏa sáng khi đối đầu với những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở sân chơi cao nhất trong số các CLB hàng đầu châu Âu. Simone Inzaghi nói với Sky Sports: "Lamine Yamal là loại tài năng xuất hiện sau mỗi 50 năm, và được chứng kiến ​​cậu ấy ở cự ly gần thực sự khiến tôi rất ấn tượng.

Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ của tôi thể hiện. Họ rất nỗ lực khi đối đầu và ngăn cản cậu ấy (Lamine Yamal) hai lần, thậm chí là ba lần”. Theo Inzaghi, chiến lược chơi của Inter Milan đã thay đổi vì Yamal. Nếu họ không có những thay đổi để chống lại Yamal, Inter Milan có thể sẽ phải chịu thiệt hại.

"Trong hiệp một, chúng tôi đã thay đổi một chút. Inter Milan phải kèm Lamine Yamal tốt hơn. Cậu ấy thực sự tác động đến chúng tôi ở trận này”, Inzaghi nói, "Yamal thực sự chơi rất tốt. Vì vậy, chúng tôi muốn chơi và gây sức ép lên phần sân cao hơn, đặc biệt là kiềm chế Yamal”.

Không muốn so sánh với Messi

Yamal cho biết anh không muốn bị so sánh với bất kỳ ai, càng không muốn so sánh với Lionel Messi. Thời gian gần đây, anh đã được so sánh với siêu sao người Argentina khi là bạn cùng lớp tại học viện trẻ La Masia của Barcelona và cũng là một tiền đạo thuận chân trái nổi lên từ khi còn tuổi thiếu niên.

Yamal đã phát biểu với giới truyền thông, đúng hai năm sau khi anh ra mắt đội một cho Barca ở độ tuổi 15 tuổi, 9 tháng và 16 ngày. Trong khi đó, Messi đã ra mắt Barcelona ở độ tuổi 17 tuổi, ba tháng và 22 ngày vào tháng 10-2004: “Tôi không muốn so sánh mình với bất kỳ ai, và càng không muốn so sánh với Messi. Đó là điều tôi để lại cho các bạn. Tôi chỉ cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua. Tôi rất ngưỡng mộ Messi, vì vậy tôi không muốn so sánh mình với cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với anh ấy”.

Yamal tung hoành giữa vòng vây Inter Milan.

Yamal đã ghi được 14 bàn thắng và có 24 pha kiến ​​tạo trong 48 lần ra sân cho Barcelona mùa này, đội đang dẫn đầu La Liga với 4 điểm nhiều hơn Real Madrid khi chỉ còn năm trận đấu nữa là kết thúc.

Cầu thủ người Tây Ban Nha đã giành được giải thưởng Kopa Trophy do tạp chí France Football trao tặng cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dưới 21 tuổi vào năm 2024. Anh cũng đã giành chức vô địch Giải vô địch châu Âu 2024 cùng Tây Ban Nha, ghi được nhiều pha kiến ​​tạo nhất (bốn) tại giải đấu và được vinh danh trong đội hình của giải đấu.