Yếu tố khiến tòa nhận định bị cáo "không còn nhân tính" và tuyên mức án tử hình 30/03/2026 14:08

(PLO)- Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không sai, không hối hận khi đã chém bị hại, nên tòa đánh giá bị cáo không còn nhân tính, không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên phạt tử hình.

Ngày 30-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tú tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tử hình.

Video: TAND TP Cần Thơ xét xử bị cáo Huỳnh Văn Tú.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường tiền cấp dưỡng nuôi ba con của bị hại, mỗi cháu 2,34 triệu đồng/tháng kể từ khi bị hại qua đời đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

HĐXX nhận định, xuất phát từ việc bị hại nhìn bị cáo bằng con mắt khi dễ nên bị cáo đã nảy sinh ý định giết người. Bị cáo đi mượn dao nhưng người chị họ không cho mượn nhưng sau đó, tự mình đi lấy dao. Khi bị hại đang hát karaoke thì bị cáo dùng dao chém từ đỉnh đầu xuống khiến người này tử vong sau đó.

Theo quy định pháp luật, cây dao bị cáo sử dụng thuộc loại có tính sát thương cao nên xem như là vũ khí quân dụng khi sát hại người khác. Vì vậy, hành vi sử dụng dao của bị cáo trong trường hợp này cấu thành thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tòa, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, với hậu quả đã xảy ra cho thấy hành vi của bị cáo là côn đồ, động tác lạnh lùng và tàn nhẫn. Bị cáo xem thường mạng sống của người khác, xem thường pháp luật, muốn giết ai thì giết, không cần phải có lý do.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không sai, không hối hận khi đã chém bị hại, cho thấy bị cáo không không còn nhân tính, không còn khả năng cải tạo. Từ đó, tòa đã tuyên phạt bị cáo như trên.

Bị cáo Tú nghe tòa tuyên án ngày 30-3. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 20-5-2025, trong bàn tiệc tại đám giỗ nhà cậu, Tú thấy NVN nhìn Tú với ánh mắt khiêu khích nên Tú nhớ lại chuyện cũ. Đó là lần N cầm dao đến nhà kiếm Tú để chém với lý do là Tú khi dễ N mà N không xin lỗi nên Tú ấm ức trong lòng.

Tú đi vào trong nhà bếp gặp chị họ hỏi mượn cây dao chặt mía để chặt nước đá nhưng chị này không cho do sợ mẻ dao. Thấy vậy, Tú đi vào bếp lấy một cây dao yếm.

Khi lấy được cây dao, Tú đi từ trong nhà bếp ra đến vị trí bàn nhậu. Lúc này, Tú nhìn thấy N đứng hát karaoke nên đi từ sau đến chém từ trên xuống trúng vào đỉnh đầu của N một cái làm đầu của N chảy nhiều máu.

Một số người đến đỡ N, giật dao trên tay Tú, đưa N đi bệnh viện. 5 ngày sau thì bị hại N tử vong.

Theo kết luận giám định, nguyên nhân tử vong do nứt vỡ xương hộp sọ, dập – xuất huyết não.