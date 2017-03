Bài 3: Gái bán dâm bị cột bằng nợ nần

Đường về xa xôi Trong căn nhà trọ chừng 12 m2 ở khu vực gần Bến xe Miền Tây, chị Tr. nằm chèo queo và bật dậy liên tục khạc nhổ khi tôi ghé vào. “Mấy hôm nay em bị viêm xoang không đi làm được, nằm nhà mà chủ nợ gọi điện thoại kêu réo, em sốt ruột quá” - chị Tr. nói. Chị Tr. từ miền Tây lên TP.HCM làm gái tám năm và luôn ngụp lặn trong nợ nần. Tài sản duy nhất ở quê là căn nhà mẹ và con gái đang ở nhưng cũng bị chị cầm cho chủ nợ. “Em thôi chồng lâu rồi, ổng đã có vợ mới. Con gái em đang học cấp II, lâu lâu em mới về thăm” - chị Tr. kể và giãi bày: “Nợ nần cũng do em. Hồi trước em có đánh bài nên sinh nợ, trả hoài không hết…”. Bà G., một chủ nợ của các cô gái bán dâm ở quận 5, quận 6, Bình Thạnh, khái quát: “Nhiều người đi làm để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi đua đòi; có người làm nuôi thằng chồng nằm không ở nhà. Người không chồng, con thì bài bạc, đề đóm nên vay tiền góp, thiếu nợ quanh năm suốt tháng”. Tiêu điểm Từng có nhiều gái mại dâm tố cáo bà V. cho vay nặng lãi đến Công an quận 5, quận 6. Công an đang thu thập thông tin để theo dõi. Một cán bộ Đội Phòng, chống tệ nạn mại dâm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM