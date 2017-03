Băng nhóm bịt kín mặt dùng súng cướp tiệm vàng táo tợn

Chiều 17-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ truy tìm 4 nghi can dùng hung khí gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Phụng (ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 16-12, bốn nghi can đi trên 2 xe máy loại Exciter màu xanh và màu đỏ đến tiệm vàng Kim Phụng. Tất cả đều mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và đeo khẩu trang đến tiệm vàng. Sau đó, hai nghi can ngồi lại trên xe, máy xe vẫn nổ, hai nghi can còn lại tiến vào bên trong tiệm vàng.



Hình ảnh nhóm nghi can thực hiện vụ cướp tiệm vàng. Ảnh: Cắp từ clip.

Trong đó, một đối tượng dùng súng ngắn và bình xịt hơi cay khống chế chủ tiệm, nghi can còn lại đập vỡ cửa kính tủ trưng bày vàng cướp khoảng 10 cây vàng gồm các loại vòng có ký hiệu PPJ, TKJ, TNJ. Sau đó, các đối tượng tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Công an đã thu giữ hình ảnh qua camera nghi lại hình ảnh nhóm nghi can thực hiện vụ cướp.

Qua đây, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị ai thấy các đối tượng có hình dáng (như trên ảnh) hoặc tang vật nghi vấn thì thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh qua điện thoại: 069 353 2001.