Bắt băng cướp chém trước cướp sau

(PL)- Ngày 14-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lý Thành Trung (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Thanh An (16 tuổi) và Nguyễn Quốc Tuấn (cả ba đều ở TP.HCM) về tội cướp tài sản.