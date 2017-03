Bắt băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của người mua đấu giá

Hiện băng nhóm này gồm năm người đang bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản là: Dương Ngọc Bảy (ngụ quận 5), cặp vợ chồng Mai Văn Lợi - Phan Thị Hiền (cùng ngụ tỉnh Quảng Nam) và cặp vợ chồng Phan Văn Công - Nguyễn Thị Hà (cùng ngụ quận Gò Vấp).

Theo Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm có tổ chức (Đội 2) PC45, sáng 28-2, phòng nhận được đơn tố giác của ông T. (ngụ quận Tân Bình). Ông T. trình báo, sáng cùng ngày ông tham gia mua đấu giá một lô gỗ giáng hương tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM (4 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình). Trong quá trình đấu giá, khi ông T. sắp trúng thầu với giá 15,9 tỉ đồng (không có người mua cao hơn) thì có một người đàn ông ngồi cạnh đe dọa phải chung 1 tỉ đồng cho ông ta, nếu không thì người của ông ta sẽ tiếp tục nâng giá lên để ông T. không trúng được thầu. Ông T. thấy những lời đe dọa của người này có thể thành sự thật nên đành đồng ý. Lập tức người đàn ông này chụp lấy chiếc điện thoại hiệu Vertu trị giá 1,6 tỉ đồng của ông T. để trên bàn, nói để làm tin.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 28-2, nhóm nghi can hẹn ông T. đến một quán cà phê trên đường Hoàng Việt để nhận 1 tỉ đồng từ tay ông T. thì bị lực lượng công an ập đến bắt quả tang. Tại cơ quan công an, nhóm năm nghi can nói trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

TUYẾT KHUÊ