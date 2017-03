Bắt hung thủ giết vợ rồi ném xác phi tang

Thông tin ban đầu cho biết Rạng và chị Huệ đã làm lễ đính hôn và chung sống với nhau như vợ chồng dù chưa đăng ký kết hôn. Khoảng 9 giờ sáng 1-10, người dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ đang bị phân hủy ẩn trong đám sậy ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới. Công an huyện Phong Điền phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường. Do tử thi đã phân hủy nên việc nhận dạng, truy tìm danh tính nạn nhân gặp khó khăn.





Nghi phạm Rạng khi bị bắt giữ. Ảnh: THIÊN SƠN

Sau đó cơ quan công an đã xác định được danh tính người chết là chị Huệ. Theo kết quả xác minh, ngày 16-7-2014, chị Huệ đính hôn với Rạng và đầu tháng 8-2014, Rạng đưa chị Huệ về Phong Điền ra mắt cha mẹ rồi không thấy cả hai quay lại.

Khi công an đến nhà xác minh thì gia đình cho biết Rạng bỏ đi đâu không rõ. Khoanh vùng đối tượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm 2-10, trinh sát PC45 Công an TP Cần Thơ bắt giữ Rạng khi đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Tại cơ quan điều tra, Rạng thú nhận dùng búa chẻ củi chém chết vợ rồi kéo xác đi giấu. Nguyên nhân theo lời khai của Rạng, sau khi “sống thử” với chị Huệ một thời gian thì Rạng phát hiện “vợ” có ý định chia tay. Dù Rạng năn nỉ nhưng chị Huệ vẫn không thay đổi ý định nên Rạng nghi ngờ chị Huệ có người khác và nảy sinh ý định giết

“vợ”. Tối 11-9, Rạng nhắn chị Huệ đến căn chòi trông vườn nhà để Rạng đưa tiền cho chị trả góp nợ mua xe máy. Khi chị Huệ đến điểm hẹn liền bị Rạng dùng búa chẻ củi chém hai nhát vào đầu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ rồi kéo xác ném vào bụi sậy phi tang…

GIA TUỆ