Công an nổ súng vào kẻ chống người thi hành công vụ

Công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng những người trên xe không chấp hành mà còn thách thức. Khi ông Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Ia Boòng có mặt tại hiện trường, nhóm người trên xe kêu nhau cắt xích để gỗ tràn xuống đường nhằm tẩu tán tang vật. Công an xã yêu cầu giữ nguyên hiện trường, cả nhóm cùng đòi hành hung. Trong đó, Trương Văn Duyệt (ngụ xã Ia Boòng) đã cầm dây xích vụt vào người ông Tuấn. Trước tình thế này, ông Tuấn đã nổ súng bắn chỉ thiên nhưng Duyệt vẫn tiếp tục lao vào tấn công buộc ông phải bắn liên tiếp hai phát, Duyệt bị trúng đạn vào lưng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

T.NGỌC