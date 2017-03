Đã bắt được hai kẻ giả cảnh sát cướp xe SH

Vương và Hồng được xác định là nghi can xưng danh cảnh sát dùng còng số 8, bình xịt hơi cay để cướp xe máy SH của anh Lê Công Cương vào rạng sáng 1-10 (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Ngoài ra, Công an TP Vũng Tàu cũng phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt giữ Nguyễn Tâm Huân (ngụ phường 11, quận Bình Thạnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vương khai được Hồng rủ đi cướp lấy tiền tiêu xài. Vương về phòng trọ lấy bình xịt hơi cay, còng số 8 mang theo. Khi đến đường Nguyễn Thái Học (phường 7, TP Vũng Tàu) cả hai phát hiện anh Cương đang điều khiển xe SH biển số 72C1-340.00 màu đỏ đen. Vương chạy tới ép sát xưng là cảnh sát, Hồng nhảy xuống xe, rút còng số 8 và nói anh Cương cho kiểm tra giấy tờ. Khi anh Cương thắc mắc thì Hồng rút bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt nạn nhân. Cùng lúc, Vương lên xe SH của anh Cương nổ máy chạy đi.

Cả hai mang xe SH cướp được lên khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tại đây, qua môi giới một người bạn của Vương, cả hai bán xe SH cho Huân với giá 30 triệu đồng.

Trước khi cướp xe SH của anh Cương, cách đó hai ngày Vương và Hồng cũng trộm cắp điện thoại của anh Cương. Vương và Hồng cũng thừa nhận khi ép xe SH vào lề đường chúng đã nhận ra anh Cương là nạn nhân bị chúng lấy trộm điện thoại.

