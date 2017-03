Khởi tố, bắt giam “ông giám đốc” đánh CSGT

Bị can Toàn đang là giám đốc một công ty cơ khí có trụ sở ở phường Hiệp Phú, quận 9.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin chiều 3-8, Toàn điều khiển xe máy chở vợ đi dự tiệc về trong tình trạng có mùi rượu bia. Khi đi ngang qua giao lộ đường Võ Văn Ngân thấy hai CSGT là Thượng úy Huỳnh Diệp Tài và Trung úy Trần Văn Thạch (Đội CSGT Công an quận Thủ Đức) đang làm nhiệm vụ, Toàn có thái độ khiêu khích, rú ga liên tục.

Toàn (trái) và Phú vừa bị Công an quận Thủ Đức khởi tố, bắt giam. Ảnh: HV

Phát hiện Toàn có dấu hiệu say xỉn gây nguy cơ tai nạn cho người đi đường nên CSGT thổi còi, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Toàn không chấp hành mà bỏ chạy về hướng ngã tư Thủ Đức.

Hai CSGT đã đuổi theo đến ngã tư, yêu cầu Toàn xuống xe, kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, Toàn không chấp hành mà còn lớn tiếng gây sự làm náo loạn đường phố. Đồng thời, Toàn gọi điện thoại cho Phú đến hiện trường.

Ngay khi Phú xuất hiện, Toàn nhào đến đánh Thượng úy Tài, giật đứt bảng tên, nút áo cảnh phục. Lẽ ra Phú phải can thiệp thì Phú lại xông vào ôm chặt anh Tài để Toàn dùng tay và nón bảo hiểm tấn công gây thương tích cho anh Tài ở vùng mũi.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát 113, công an phường đã đến hiện trường. Nghe tiếng còi xe cảnh sát, Toàn đã bỏ chạy… vào bệnh viện rồi xin giấy chứng thương nhằm lu loa bị CSGT đánh. Tại thời điểm này, bệnh viện xác định nồng độ cồn trong hơi thở của Toàn vượt rất cao mức cho phép (1,34 mg/lít khí thở). Riêng Phú đã bị công an tạm giữ ngay tại hiện trường.

Ngày 4-8, Toàn đã đến Công an quận Thủ Đức đầu thú, thừa nhận hành vi sai trái của mình do say xỉn không làm chủ bản thân.

HOÀNG VŨ