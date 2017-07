Khởi tố tài xế, phụ xe hút trộm cám, tráo bằng nước

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 16-7, đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 nghi can gồm Nguyễn Phi Hùng (26 tuổi), Ngô Thanh Tâm (19 tuổi), Ngô Văn Long (29 tuổi) và Trần Xuân Nam (22 tuổi, tất cả đều ngụ tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tất cả các đối tượng đều là tài xế và phụ xe của Công ty TNHH H.K.T chuyên vận chuyển thức ăn gia súc cho Công ty cổ phần CP Việt Nam đóng tại KCN Biên Hòa 2.





Long và Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi hút trộm cám từ xe bồn ra ngoài để cất giấu. Cụ thể, trước đó, tại khu thu mua nông sản T.N ở khu phố 7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Đồng Nai đã bắt quả tang Nguyễn Phi Hùng và Ngô Thanh Tâm là tài xế và phụ xe ô tô biển số 60C-0030... đang thực hiện hành vi trộm cám từ xe bồn ra ngoài.

Tang vật thu giữ là 9 bao tải đựng cám, mỗi bao nặng khoảng 40kg. Tiếp tục kiểm tra tại kho, lực lượng công an phát hiện có 42 bao cám đang cất giấu.

Qua đấu tranh khai thác Hùng và Tâm khai nhận khi đi lấy cám từ Công ty cổ phần chăn nuôi CP ở KCN Biên Hòa 2 trên đường đi thi ghé vào kho T.N thực hiện việc cắt niêm phong và bơm hút cám vào bao tải rồi sau đó dán keo niêm phong lại. Sau đó, đi đến địa bàn thị xã Long Khánh bơm nước vào khoáng chứa khoảng 400 lít bằng với trọng lượng cám đã bơm hút trộm. Sau khi qua trạm cân xe, các đối tượng xả nước ra trên đường đến trại heo.

Với thủ đoạn trên Ngô Văn Long và Trần Xuân Nam là tài xế và phụ xe biển số 60D-765... đã thực hiện việc trộm cắp 92 bao cám, chiếm đoạt gần 35 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngô Văn Long cho biết mỗi lần trộm từ 5 đến 6 bao, mỗi bao nặng khoảng 40kg, sau đó đi giao cám cho các trại chăn nuôi.

Ngoài các đối tượng nói trên cơ quan công an cũng đang tạm giữ 187 bao cám tương đương số tiền hơn 60 triệu đồng, 350 bao tải màu trắng và một số công cụ như cân, máy may miệng cùng với 3 xe bồn để tiếp tục điều tra xử lý.